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Ia Phí đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng nâng cấp mở rộng hệ thống nước sinh hoạt

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân sử dụng lâu dài, UBND xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đã quyết định đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng nâng cấp mở rộng hệ thống nước sinh hoạt đến một số thôn và khu dân cư trên địa bàn xã.

Công trình nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt gồm các hạng mục: 1 giếng khoan mới có độ sâu khoảng 140 m, máy bơm, hệ thống lọc; cải tạo đài nước bê tông cốt thép, sân bê tông; mái che thiết bị lọc và mở rộng mạng lưới ống dẫn nước đến những khu dân cư chưa đảm bảo nguồn nước sinh hoạt vào mùa khô.

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Thi công mở rộng đường ống dẫn nước sinh hoạt vào các khu dân cư. Ảnh: N.D

Tổng kinh phí nâng cấp, mở rộng hệ thống nước sinh hoạt hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư tập trung.

Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai thực hiện hạng mục mạng đường ống dẫn nước đến các thôn và khu dân cư cùng các hạng mục khác để hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm nay.

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