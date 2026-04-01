(GLO)- Trước nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Gấp rút hoàn thiện các công trình trọng điểm

Theo ông Trần Văn Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đơn vị đang triển khai 6 dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt. Các dự án được yêu cầu hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm nay nhằm kịp thời phục vụ người dân.

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị thi công đã tăng cường nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công liên tục. Nhiều công trình đến nay đã cơ bản hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào vận hành.

Đơn cử như Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Nhơn Tân (xã An Nhơn Tây) với tổng vốn đầu tư gần 75 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu tháng 3-2026. Công trình cung cấp nước sạch cho hơn 35.000 người dân xã An Nhơn Tây và các khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên - Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây - cho biết: “Trước đây, người dân gặp nhiều khó khăn trong sử dụng nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô. Khi hệ thống cấp nước sinh hoạt đi vào hoạt động, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và thu hút đầu tư tại địa phương”.

Dự án cấp nước sinh hoạt được xây dựng ở xã Phù Mỹ Đông cũng đang hoàn thiện những công đoạn cuối. Nhà máy xử lý nước công suất 7.000 m³/ngày đêm đã cơ bản hoàn thành, hệ thống đường ống dài hơn 50 km đã được lắp đặt.

Hiện đơn vị thi công đang vận hành thử nghiệm, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 4 này để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân các xã Phù Mỹ Đông, An Lương…, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước kéo dài trong mùa khô.

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra thiết bị máy móc tại Dự án cấp nước sinh hoạt ven biển Phù Mỹ có nhà máy đặt tại xã Phù Mỹ Đông trước khi đưa vào chạy thử. Ảnh: T.L

Bên cạnh các công trình đã hoàn thiện, nhiều dự án khác cũng đang bước vào giai đoạn nước rút, trong đó có Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt khu vực phía Bắc Tây Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 126 tỷ đồng. Hệ thống đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho hơn 11.500 hộ dân và các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Bình An và Bình Hiệp.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đường dây 22 kV, trạm biến áp; đồng thời đang triển khai lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp và tuyến ống nước sạch, phấn đấu sớm đưa nước sạch đến từng hộ dân theo kế hoạch.

Bảo đảm chất lượng, hướng tới cấp nước bền vững

Tại khu vực phía Tây Bắc Phù Cát và Tây Nam Phù Mỹ, dự án cấp nước sinh hoạt có nhà máy đặt tại xã Hội Sơn quy mô hơn 208 tỷ đồng đang được triển khai đồng bộ theo 2 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 tập trung xây dựng các hạng mục chính như công trình thu nước thô (đập dâng dài 24 m và trạm bơm nước mặt dạng phao nổi), tuyến ống dẫn nước thô dài khoảng 5,6 km về khu xử lý cùng nhà máy xử lý nước công suất 7.600 m³/ngày đêm. Đồng thời, hệ thống đường ống nước sạch dài hơn 5,6 km cũng được lắp đặt để cấp nước cho người dân xã Hội Sơn.

Dự án cấp nước sinh hoạt khu vực ven biển Phù Mỹ có nhà máy đặt ở xã Phù Mỹ Đông được đầu tư, lắp đặt máy móc hiện đại. Ảnh: T.L

Giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện hệ thống cấp nước với việc xây dựng các trạm bơm tăng áp, tuyến điện 22 kV và trạm biến áp; đồng thời mở rộng mạng lưới đường ống với tổng chiều dài gần 500 km.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cấp nước cho người dân các xã Hội Sơn, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây… với hơn 12.200 hộ dân đăng ký sử dụng, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận nước sạch ở khu vực còn nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt khu vực Vĩnh Thạnh đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm nâng cao năng lực cấp nước và bảo đảm tính ổn định lâu dài.

Dự án có công suất khoảng 2.500 m³/ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm nay. Khi đưa vào vận hành, công trình sẽ cung cấp nước sạch cho khoảng 5.000 hộ dân tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang...

Cùng với đó, Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tuy Phước Tây cũng đang được gấp rút triển khai. Công trình khai thác nguồn nước từ sông Hà Thanh, xây dựng nhà máy xử lý nước công suất khoảng 4.000 m³/ngày đêm cùng mạng lưới đường ống dài khoảng 143 km. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cấp nước cho người dân xã Tuy Phước Tây và các khu vực lân cận với hơn 5.500 hộ dân đăng ký sử dụng.

Ông Trần Văn Minh nhấn mạnh: Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu mà còn là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2026, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch lên 41,5%, qua đó cải thiện môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.