Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Nhiều chuyển biến tích cực

Câu chuyện về tác hại của thuốc lá giờ đã trở thành nội dung quen thuộc trong các buổi sinh hoạt của chị em phụ nữ làng Canh Lãnh. Vào tuần thứ 3 hằng tháng, các thành viên CLB “Phụ nữ nói không với thuốc lá” lại gặp gỡ, chia sẻ với nhau cách giữ gìn sức khỏe, xây dựng gia đình không khói thuốc.

Tổ truyền thông cộng đồng làng Hà Lũy phối hợp với cán bộ Trạm Y tế xã Vân Canh tuyên truyền cho phụ nữ về tác hại của hút thuốc lá. Ảnh: C.H

Tại buổi sinh hoạt, hội viên được phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe như nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, hô hấp, ung thư... Từ những câu chuyện gần gũi trong đời sống hằng ngày, nhiều chị em đã dần thay đổi nhận thức, không chỉ từ bỏ thói quen hút thuốc mà còn chủ động vận động chồng, người thân từng bước hạn chế, tiến tới bỏ thuốc lá.

Bà Đoàn Thị Biểu (43 tuổi, ở làng Canh Lãnh) cho biết: “Trước đây, ngày nào tôi cũng hút thuốc nên hay mệt, ho nhiều, trong nhà lúc nào cũng có mùi khói thuốc. Từ khi bỏ thuốc lá, sức khỏe cải thiện rõ rệt, lại đỡ tốn tiền. Quan trọng hơn là thấy tôi cai được thuốc lá nên chồng tôi cũng dần bỏ hút thuốc. Giờ trong nhà không còn khói thuốc nữa, con cháu cũng vui hơn”.

Theo bà Sô Y Thị Khuê - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Chủ nhiệm CLB “Phụ nữ nói không với thuốc lá” làng Canh Lãnh, trước đây, tình trạng phụ nữ hút thuốc lá trong làng còn khá phổ biến. Vì vậy, năm 2015, Chi hội đã thành lập CLB để kiên trì tuyên truyền, vận động chị em thay đổi nhận thức về tác hại của thuốc lá.

“Ban đầu, nhiều chị em chưa muốn bỏ thuốc lá nên mình phải tuyên truyền từng chút một, khi ở nhà, trên rẫy, lúc sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, đa số hội viên đã bỏ được thuốc lá, chỉ còn một số ít đang trong quá trình cai thuốc. Thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục đồng hành, động viên để chị em từng bước từ bỏ hẳn thuốc lá” - bà Khuê cho biết.

Còn tại làng Hà Lũy, Tổ truyền thông cộng đồng của làng phối hợp với Trạm Y tế xã Vân Canh thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe, hạn chế tình trạng hút thuốc lá trong gia đình và nơi công cộng. Qua đó, nhiều hội viên phụ nữ đã chủ động nhắc nhở chồng, người thân giảm hút thuốc, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng dân cư.

Y sĩ Đinh Thị Xuân Bình - Phó Trưởng Trạm Y tế xã Vân Canh - cho hay: Thời gian qua, Trạm Y tế xã đã tăng cường phối hợp với Hội LHPN, các tổ truyền thông cộng đồng ở thôn, làng đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế gia đình và môi trường sống. Nhờ đó, nhiều người dân đã nâng cao nhận thức, từng bước không còn hút thuốc.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động

Theo Hội LHPN xã Vân Canh, thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân nói không với thuốc lá. Ngoài thành lập 2 CLB “Phụ nữ nói không với thuốc lá” tại làng Canh Lãnh và làng Hà Văn Trên với hơn 100 hội viên tham gia, Hội còn phân công cán bộ trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động thay đổi thói quen, tiến tới bỏ thuốc lá. Đến nay, tỷ lệ hội viên phụ nữ còn sử dụng thuốc lá chỉ chiếm khoảng 2 - 3%, chủ yếu là người lớn tuổi.

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động phụ nữ không hút thuốc lá. Ảnh: C.H

Theo bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Vân Canh, khó khăn lớn nhất trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một bộ phận người dân, nhất là người lớn tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn xem hút thuốc là thói quen lâu năm nên khó thay đổi trong thời gian ngắn.

Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện kiên trì, gần gũi và phù hợp với phong tục, tập quán của người dân.

“Thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ phối hợp với các thôn, làng đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước của khu dân cư; tăng cường tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP để người dân hiểu rõ các hành vi vi phạm và mức xử phạt liên quan.

Mặt khác, Hội tiếp tục nhân rộng mô hình CLB “Phụ nữ nói không với thuốc lá”, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa, tiểu phẩm… nhằm giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu và từng bước thay đổi nhận thức” - bà Hương cho hay.