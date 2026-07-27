Cảng Quy Nhơn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đạt

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đạt tại xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Văn Hòa - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn; đại diện Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Gang.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đạt (sinh năm 1937) có chồng và con trai là liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để ghi nhận và tri ân những cống hiến, hy sinh vô giá đó, tập thể cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã chính thức nhận phụng dưỡng Mẹ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Cảng Quy Nhơn nhấn mạnh: Việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là niềm vinh dự lớn lao của đơn vị. Sự hy sinh cao cả của Mẹ và gia đình là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, người lao động noi theo, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng.

Dịp này, đại diện Cảng Quy Nhơn đã trao Giấy nhận phụng dưỡng, tặng quà và chúc Mẹ luôn sống vui, trường thọ bên gia đình. Đây là hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được Cảng Quy Nhơn duy trì thường xuyên, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng các địa phương trong công tác chăm lo người có công với cách mạng.