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Hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình bị hỏa hoạn ở xã Pờ Tó

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đại diện UBND xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) vừa đến thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình bị hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà ở buôn Plei Du.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9-8, người dân buôn Plei Du phát hiện đám cháy lớn tại ngôi nhà sàn của chị Rơmah H’Yer. Ngay lập tức, người dân báo tin cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, UBND xã Pờ Tó đã chỉ đạo các lực lượng tiếp cận hiện trường, tham gia công tác cứu hộ và dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, căn nhà sàn được làm bằng gỗ, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa bốc lên dữ dội.

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Ngôi nhà sàn của chị Rơmah H’Yer bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Xuân Cường

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà và khiến nhiều vật dụng bên trong bị hư hại hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Tại thời điểm xảy ra cháy, gia đình chị H’Yer đi làm xa không có người ở nhà. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do chập hệ thống điện trong căn nhà dẫn đến hỏa hoạn.

Đại diện UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình chị H’Yer 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần kiểm tra an toàn hệ thống điện và phòng ngừa các nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ khác.

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