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Phường Pleiku thí điểm mô hình “Gia đình văn hóa số”

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(GLO)- Chiều 14-8, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ra mắt thí điểm mô hình “Gia đình văn hóa số” tại tổ dân phố 12. 

Mô hình “Gia đình văn hóa số” tổ dân phố 12 được thành lập với 20 thành viên; là đại diện các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và những hộ có điều kiện sử dụng điện thoại thông minh hoặc internet.

Ban Chủ nhiệm mô hình gồm 3 người, trong đó, ông Nguyễn Hữu Vương - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12 làm chủ nhiệm.

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Quang cảnh lễ ra mắt thí điểm mô hình "Gia đình văn hóa số". Ảnh: B.B

Theo quy chế, mô hình sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thành viên và các hộ gia đình nâng cao nhận thức, kỹ năng số; sử dụng mạng xã hội lành mạnh, an toàn, hiệu quả, văn minh.

Thành viên mô hình được hỗ trợ tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, VNeID, iGiaLai, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng phục vụ học tập, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, sản xuất kinh doanh và đời sống gia đình.

Một trong những nội dung trọng tâm là hướng dẫn người dân nhận diện, phòng tránh tin giả, thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến; bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân và tài khoản điện tử.

Mô hình duy trì nhóm Zalo “Gia đình văn hóa số” tổ dân phố 12 để trao đổi, hướng dẫn, chia sẻ thông tin chính thống, kinh nghiệm sử dụng thiết bị thông minh, internet và các dịch vụ số.

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Phường Pleiku ra mắt thí điểm mô hình “Gia đình văn hóa số”. Ảnh: B.B

Bên cạnh đó, các thành viên sẽ được chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giáo dục con em khi sử dụng mạng xã hội; thực hiện văn hóa ứng xử trên môi trường mạng; ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe, học tập, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và quản lý chi tiêu gia đình.

Mô hình cũng tổ chức các hoạt động phù hợp như sinh hoạt chuyên đề, hướng dẫn theo nhóm nhỏ, chia sẻ câu chuyện đẹp trên môi trường số và biểu dương các gia đình tiêu biểu.

Theo quy chế, mô hình sinh hoạt định kỳ hằng quý bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp; nhóm Zalo là kênh trao đổi, hướng dẫn và thông tin thường xuyên giữa Ban Chủ nhiệm với các thành viên.

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Tổ công nghệ số cộng đồng phường Pleiku sẵn sàng hỗ trợ người dân. Ảnh: H.H

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên mô hình được hướng dẫn thực hành các kỹ năng số thiết yếu. Công an phường hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đoàn Thanh niên phường hướng dẫn sử dụng các nền tảng, ứng dụng số thiết yếu; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai hướng dẫn nhận diện, phòng tránh nguy cơ lừa đảo liên quan đến tài khoản ngân hàng và hỗ trợ người dân mở tài khoản miễn phí.

Sau thời gian thí điểm, UBND phường Pleiku sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và xem xét nhân rộng mô hình, góp phần đưa kỹ năng số đến từng hộ gia đình và thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

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