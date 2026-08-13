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Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

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PHẠM TIẾN SỸ
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(GLO)- Trước tình trạng nhiều dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh công tác di dời, tái định cư, bảo đảm an toàn cho người dân.

Nhiều đơn vị thực hiện chậm

Theo Phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai số 02/PA-UBND ngày 25-2-2026 của UBND tỉnh, giai đoạn 2026-2030 khu vực phía Đông tỉnh triển khai 7 dự án tập trung bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp và 2 phương án xen ghép, với 905 hộ cần di dời đến các khu tái định cư (TĐC); khu vực phía Tây tỉnh triển khai 6 dự án tập trung và 1 phương án xen ghép, với 953 hộ cần di dời đến khu TĐC.

UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 28-2-2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu TĐC và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công; phấn đấu trước ngày 31-3-2026 hoàn thành hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, ưu tiên bố trí TĐC trước cho các hộ thuộc nhóm có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; riêng năm 2026 phấn đấu bố trí TĐC cho 980 hộ.

Tuy vậy, đến ngày 30-6-2026, tiến độ xây dựng hạ tầng tại nhiều dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh còn chậm. Các địa phương mới chỉ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC và tổ chức bốc thăm, giao đất cho 245/980 hộ.

Nhiều dự án, phương án đặc biệt chậm, trong đó dự án TĐC An Quang Đông (xã Đề Gi) vướng ở các khâu phê duyệt phương án bồi thường, giao đất và tổ chức di dời người dân; dự án khu TĐC Trung Lương (xã Cát Tiến) vẫn chưa hoàn thành kiểm đếm, chưa phê duyệt phương án bồi thường.

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Các hộ dân vùng nguy cơ thiên tai cao ở thôn An Quang Đông (xã Đề Gi) khẩn trương xây dựng nhà ở tại khu TĐC An Quang Đông. Ảnh: T.S

Ngoài ra, nhiều dự án khác tại các xã: Phù Mỹ Đông, Đề Gi, An Hòa, Ia Hiao, Uar, Ia Dreh còn chậm trong khâu kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giao đất và di dời dân đến các khu TĐC.

Trước thực trạng này, chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện Phương án số 02/PA-UBND ngày 25-2-2026 của UBND tỉnh đầu tháng 7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nghiêm khắc phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng UBND các xã: An Hòa, Phù Mỹ Đông, Cát Tiến, Đề Gi, Ia Hiao, Uar, Ia Dreh.

“Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, nhất là bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân cư. Các dự án phải hoàn thành giải ngân trước ngày 31-12-2026, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ bị thu hồi, hủy dự toán hoặc mất vốn.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để chậm trễ trong các khâu thuộc thẩm quyền; trường hợp để xảy ra thu hồi, hủy dự toán hoặc mất vốn sẽ bị kiểm điểm, xử lý theo quy định” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.

Nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng tiến độ

Sau những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh, tiến độ thực hiện phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai các địa phương có chuyển biến tích cực. Ghi nhận tại khu TĐC An Quang Đông (thôn An Quang Đông, xã Đề Gi) vào ngày 29-7, nhiều hộ đang khẩn trương xây dựng nhà ở mới.

Ông Đinh Phước Thắng - Trưởng Phòng Kinh tế xã Đề Gi - cho hay: Xã đã bàn giao đất cho 13/20 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp, trong đó có 12 hộ đang xây dựng nhà ở.

Ngày 30-7, xã tổ chức khởi công xây dựng nhà ở đồng loạt cho các hộ TĐC vùng thiên tai năm 2026, phấn đấu đến ngày 30.8 sẽ hoàn thành công tác di dời người dân đến khu TĐC.

Tại xã Cát Tiến, hiện xã đã tổ chức cho 64/64 hộ ở khu vực sạt lở Núi Cấm, thôn Chánh Thắng bốc thăm các vị trí lô đất tại khu TĐC Chánh Thắng; trong đó 44 hộ đã nhận đất và đang xây dựng nhà ở.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã - cho biết: Đối với 30 hộ ở thôn Trung Lương thuộc diện bố trí TĐC trong năm 2026, xã đã chuẩn bị 60 lô đất tại khu TĐC Trung Lương. Hiện chúng tôi đang nỗ lực hoàn thành công tác kiểm đếm, làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường và bố trí đất ở cho người dân.

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Phòng Kinh tế xã Cát Tiến rà soát các hộ thuộc diện di dời đến khu TĐC Trung Lương để xây dựng phương án bồi thường, bố trí đất ở. Ảnh: T.S

Trong khi đó, xã Phù Mỹ Đông đã phê duyệt phương án bồi thường, TĐC cho 24/55 hộ nằm trong vùng thiên tai khu vực xã Mỹ Thắng cũ; đồng thời phê duyệt phương án bồi thường TĐC cho 54/57 hộ ở vùng thiên tai cao khu vực xã Mỹ An cũ.

Ông Nguyễn Kim Trắc - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông - thông tin: “Xã sẽ tiếp tục phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu TĐC và bố trí đất ở cho các hộ còn lại trong thời gian sớm nhất. Ngày 30-7, UBND xã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở đồng loạt cho các hộ thuộc diện TĐC vùng thiên tai năm 2026”.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, tiến độ thực hiện các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai đã có chuyển biến tích cực.

Đến nay, 339/980 hộ đã bốc thăm nhận đất tại các khu TĐC, trong đó 236 hộ đã khởi công xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mục tiêu trong năm 2026.

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