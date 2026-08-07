Trao tặng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo biên giới Ia O

(GLO)- Ngày 6-8, thừa ủy quyền của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Ban Công tác phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ia O tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao “Mái ấm tình thương” cho 2 hộ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn biên giới.

Đoàn công tác đã bàn giao 2 căn nhà tình thương cho gia đình chị Ksor Tõng (trú tại làng Bi) và gia đình chị Ksor Lian (trú tại làng Dăng, cùng thuộc xã biên giới Ia O). Đây là hai gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu, còn thiếu thốn điều kiện kinh tế, không có khả năng tự xây dựng nhà ở và từ lâu phải sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát.

- Lễ bàn giao nhà cho chị Ksor Lian. Ảnh: Quý Hiền

Hai căn nhà được trao đợt này thuộc Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện trên địa bàn 2 xã biên giới trọng điểm là Ia O và Ia Dom. Trong kế hoạch năm 2026, chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ xây dựng tổng cộng 6 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho 6 hộ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 địa phương nói trên. Mỗi căn nhà được hỗ trợ mức kinh phí xây dựng 80 triệu đồng.

Tại lễ bàn giao, đại diện Ban Công tác nữ Công an tỉnh Gia Lai đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đồng thời gửi lời động viên, chia sẻ niềm vui cùng gia đình chị Ksor Tõng và chị Ksor Lian.

Thông tin thêm về tiến độ thực hiện chương trình, Thượng tá Đào Thị Thu Nga - Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: “Đối với 4 căn nhà còn lại trong kế hoạch hỗ trợ của năm 2026, chúng tôi đang tích cực phối hợp với các đơn vị thi công và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Dự kiến, sẽ được tổ chức bàn giao cho các hộ dân trước ngày 19-8”.