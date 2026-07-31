Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, tiếp tục đề xuất chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện chính sách tiền lương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Gửi kiến nghị tới Quốc hội, cử tri tỉnh Cà Mau phản ánh về sự chênh lệch chế độ phụ cấp giữa cán bộ, công chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan hành chính nhà nước.

Theo phản ánh, cán bộ, công chức và người lao động thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh đang được hưởng phụ cấp công tác đảng bằng 30% mức lương hiện hưởng, ngoài phụ cấp công vụ 25%. Trong khi đó, cán bộ, công chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính nhà nước không được hưởng khoản phụ cấp này.

Từ thực tế trên, cử tri đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý của chế độ phụ cấp 30% này. Đồng thời, cử tri cũng đề nghị thông tin cụ thể về việc khi thực hiện cải cách tiền lương, chế độ, chính sách giữa các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan nhà nước có được bảo đảm thống nhất, công bằng hay không.

(Ảnh minh họa)

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Nội vụ cho biết chế độ phụ cấp công tác đảng được thực hiện trên cơ sở Thông báo số 13-TB/TW của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện kết luận này, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW quy định việc thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Theo hướng dẫn, phạm vi, đối tượng áp dụng được quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Mục I; mức phụ cấp bằng 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được quy định tại khoản 2 Mục I.

Đối với phụ cấp công vụ, Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2012 quy định về chế độ phụ cấp công vụ.

Theo đó, mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm đối với các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định.

Căn cứ các Kết luận của Bộ Chính trị cùng các văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện chính sách tiền lương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Trong đó, nội dung nghiên cứu bao gồm tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức theo những vấn đề cử tri đã phản ánh.

Theo Luân Dũng (TPO)