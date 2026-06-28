Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1-7: Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng mức hưởng. Chính sách góp phần cải thiện đời sống của người hưởng, đồng thời củng cố vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Niềm vui từ chính sách điều chỉnh

Theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ (điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng), từ ngày 1-7-2026, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của nhiều nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng 8%.

Chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; người đang hưởng lương hưu theo chế độ BHXH tự nguyện; cán bộ cấp xã; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cùng nhiều đối tượng khác.

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng. Ảnh: Nguyễn Muội

Đặc biệt, Chính phủ tiếp tục dành sự quan tâm đối với những người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1-1-1995 có mức hưởng thấp. Sau khi điều chỉnh 8%, nếu mức hưởng vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì sẽ được hỗ trợ thêm. Người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống được tăng thêm 300 nghìn đồng/tháng; người hưởng từ trên 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng được nâng lên đủ 3,8 triệu đồng/tháng.

Đón nhận thông tin này, nhiều người nghỉ hưu bày tỏ niềm vui bởi đây là nguồn động viên thiết thực, giúp giảm bớt áp lực chi tiêu trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng (SN 1950, phường Quy Nhơn) cùng chồng về hưu hơn 25 năm, mỗi người nhận hơn 4,2 triệu đồng lương hưu mỗi tháng. Khoản tăng thêm từ tháng 7 tuy không quá lớn nhưng có ý nghĩa trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng, đặc biệt là chi phí chăm sóc sức khỏe, đều tăng.

“Thời giá bây giờ cái gì cũng đắt đỏ hơn, trong khi tôi lại có tuổi, bệnh tật nhiều nên chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên. Lương hưu được điều chỉnh tăng thì đời sống của người già như chúng tôi cũng đỡ hơn phần nào” - bà Hồng chia sẻ.

Ông Lê Thanh Phụng (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) cũng bày tỏ niềm vui khi có thêm khoản thu nhập ổn định. “Con cháu lúc nào cũng hiếu thảo, chăm sóc chu đáo nên tôi không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng khi nghe tin tăng lương hưu, chúng tôi vẫn rất phấn khởi. Có thêm khoản thu nhập tự chủ này, người già cảm thấy mình san sẻ được phần nào gánh nặng cho các con” - ông nói.

Nhiều chế độ BHXH tăng theo lương cơ sở

Cùng với việc điều chỉnh lương hưu, từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP (quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và LLVT) cũng kéo theo hàng loạt chế độ BHXH tăng tương ứng.

Theo đó, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng từ 4,68 triệu đồng lên 5,06 triệu đồng, tăng 380 nghìn đồng. Mức trợ cấp mai táng người tham gia BHXH hoặc người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua đời tăng từ 23,4 triệu đồng lên 25,3 triệu đồng, tăng 1,9 triệu đồng.

Đối với trợ cấp tuất hằng tháng, thân nhân có người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng 1,265 triệu đồng/tháng, tăng 95.000 đồng/tháng; thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng 1,771 triệu đồng/tháng, tăng 133 nghìn đồng/tháng.

Theo ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, việc điều chỉnh lương hưu và các chế độ BHXH lần này góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, việc điều chỉnh kịp thời giúp người hưởng ổn định cuộc sống, đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách BHXH.

Đối với các chế độ BHXH gắn với mức lương cơ sở như trợ cấp sinh con, mai táng, tuất hằng tháng…, việc tăng mức hưởng sẽ góp phần hỗ trợ tốt hơn cho người lao động và thân nhân khi không may gặp rủi ro trong cuộc sống.

“BHXH tỉnh đã chủ động rà soát dữ liệu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện chi trả theo mức hưởng mới ngay từ kỳ chi trả tháng 7-2026. Việc điều chỉnh được thực hiện đồng bộ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức hưởng và kịp thời theo quy định” - ông Tuấn nói.

Không chỉ mang ý nghĩa tăng thêm thu nhập, đợt điều chỉnh lần này còn tiếp tục khẳng định nguyên tắc “đóng - hưởng”, chia sẻ và bảo đảm an sinh xã hội của chính sách BHXH. Đây cũng là động lực để người lao động yên tâm tham gia BHXH, hướng tới mục tiêu có nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội ngày càng bền vững.