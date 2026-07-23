Xây điểm tựa vững chắc cho người lao động

(GLO)- Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng chăm lo đời sống người lao động đang là những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai tập trung triển khai.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức công đoàn tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Ngày càng nhiều đơn vị, doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn, khẳng định là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động.

Mở rộng tổ chức, phát triển đoàn viên

Cuối tháng 5-2026, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let's Go Gia Lai chính thức ra mắt với 51 đoàn viên là các tài xế xe điện. Việc thành lập công đoàn không chỉ tạo tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với người lao động.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let's Go Gia Lai ra mắt với 51 đoàn viên, góp phần mở rộng tổ chức công đoàn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Ảnh: Minh Chí

Là một trong những đoàn viên đầu tiên của công đoàn cơ sở, anh Bùi Quốc Quân, nhân viên Công ty TNHH Let's Go Gia Lai, chia sẻ: “Nghề tài xế xe điện thường xuyên chịu áp lực về thời gian và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, tôi kỳ vọng tổ chức công đoàn sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, đồng thời hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống”.

Theo bà Lê Thị Hồng - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let's Go Gia Lai, Ban Chấp hành sẽ tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; phối hợp với doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về bảo hiểm, an toàn lao động và phúc lợi; đồng thời triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thành lập mới 59 công đoàn cơ sở, kết nạp 6.757 đoàn viên, tăng 5.019 đoàn viên so với cuối năm 2025. Đến nay, toàn tỉnh có 891 công đoàn cơ sở với 79.388 đoàn viên trên tổng số 87.086 công nhân, viên chức, lao động. Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác phát triển tổ chức công đoàn, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng hành, chăm lo thiết thực

Song song với công tác phát triển tổ chức, các cấp công đoàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên và người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 2.616 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 2,95 tỷ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán, Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đã trao 1.937 suất quà, hỗ trợ xây dựng 3 nhà Mái ấm Công đoàn và tặng 4.580 voucher mua sắm. Đến Tháng Công nhân, các cấp công đoàn tiếp tục trao 593 suất quà cùng 30 suất quà thuộc Chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”; đồng thời vận động 73 doanh nghiệp nâng giá trị bữa ăn ca, tăng cường đối thoại và thương lượng tập thể.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ chị Nguyễn Thị Mỹ Lành, công nhân Công ty Cổ phần May Bình Định. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lành, công nhân Công ty Cổ phần May Bình Định, là một trong những đoàn viên được công đoàn hỗ trợ kịp thời khi mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khi phát hiện mắc ung thư vú vào cuối năm 2025, chi phí điều trị kéo dài khiến gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, công đoàn cơ sở, doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng, góp phần giúp chị giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị.

“Tôi rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của tổ chức công đoàn. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng đã giúp gia đình vơi bớt khó khăn trong giai đoạn điều trị. Tôi mong tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với những người lao động có hoàn cảnh như mình”, chị Lành chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ đoàn viên khi gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp còn chủ động phối hợp với tổ chức công đoàn để nâng cao phúc lợi cho người lao động. Tại Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định, doanh nghiệp còn chi hơn 500 triệu đồng mỗi năm mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm con người cho cán bộ, công nhân viên; đồng thời tạo điều kiện nâng cao tay nghề và bảo đảm thu nhập ổn định.

Người lao động tại Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai được bảo đảm việc làm ổn định, hưởng nhiều chính sách phúc lợi và tạo điều kiện nâng cao tay nghề. Ảnh: Minh Chí

Chị Lê Thị Hà, công nhân Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, cho biết: “Ngoài các chế độ theo quy định, chúng tôi còn được thưởng lễ, Tết, được công đoàn thăm hỏi khi gặp khó khăn. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ 100% học phí cho người lao động tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề”.

Theo chị Huỳnh Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, cán bộ công đoàn cần thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng đối thoại và chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Khi phát sinh vướng mắc trong quan hệ lao động, công đoàn phải thực sự là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và tổ chức công đoàn góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Ảnh: Minh Chí

Từ việc mở rộng tổ chức, phát triển đoàn viên đến triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đang từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Khi quyền lợi được bảo đảm, đời sống từng bước cải thiện và tiếng nói của người lao động được lắng nghe, tổ chức công đoàn ngày càng trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như địa phương.