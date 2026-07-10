Trên 200 đoàn viên, người lao động Gia Lai hiến máu tình nguyện

(GLO)- Sáng 10-7, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Ngày hội với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” thu hút trên 200 đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở thuộc các phường: Pleiku, Diên Hồng, An Phú và Thống Nhất tham gia.

Ngày hội Hiến máu tình nguyện sáng 10-7 thu hút 200 đoàn viên, người lao động Gia Lai đăng ký tham gia. Ảnh: Như Nguyện

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 189 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Được biết, vào tháng 3-2026, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đợt hiến máu tình nguyện tại phường Quy Nhơn, thu hút gần 400 đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở thuộc các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông tham gia và thu được 381 đơn vị máu an toàn.