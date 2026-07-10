Trên 200 đoàn viên, người lao động Gia Lai hiến máu tình nguyện

Ngày hội với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” thu hút trên 200 đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở thuộc các phường: Pleiku, Diên Hồng, An Phú và Thống Nhất tham gia.
Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 189 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Được biết, vào tháng 3-2026, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đợt hiến máu tình nguyện tại phường Quy Nhơn, thu hút gần 400 đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở thuộc các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông tham gia và thu được 381 đơn vị máu an toàn.