Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Trên 200 đoàn viên, người lao động Gia Lai hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 10-7, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Ngày hội với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” thu hút trên 200 đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở thuộc các phường: Pleiku, Diên Hồng, An Phú và Thống Nhất tham gia.

1783647064570-2061002465707332283-8816289282257237880-c9f8933d007351a59f8ed04fab431330.jpg
Ngày hội Hiến máu tình nguyện sáng 10-7 thu hút 200 đoàn viên, người lao động Gia Lai đăng ký tham gia. Ảnh: Như Nguyện

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 189 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Được biết, vào tháng 3-2026, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đợt hiến máu tình nguyện tại phường Quy Nhơn, thu hút gần 400 đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở thuộc các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông tham gia và thu được 381 đơn vị máu an toàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Tin tức

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Tin tức

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Tin tức

Nhiều người khi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối thường lo lắng 'liệu có nên tiếp tục đi bộ, đi nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?'. Với nỗi lo trên nhiều người hạn chế đi bộ, chọn ngồi và nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Gia Lai ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Gia Lai ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Sức khỏe

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, tuần qua (từ ngày 24-6 đến 30-6), toàn tỉnh ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), không có trường hợp tử vong; số ca mắc tăng 101 ca so với tuần trước đó. Đây cũng là tuần ghi nhận ca mắc SXH cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 1-7, bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa-Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Qua phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa, ê kíp y, bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nguy kịch do tai nạn giao thông. Hiện bệnh nhân đã khỏe có thể xuất viện thời gian tới.

Ăn sữa chua ngay sau bữa ăn có tốt?

Ăn sữa chua ngay sau bữa ăn có tốt?

Dinh dưỡng

Quan niệm "ăn hũ sữa chua ngay sau bữa cơm để tiêu hóa nhanh hơn" là thói quen phổ biến nhưng lại không hoàn toàn chính xác về sinh lý học chuyển hóa dinh dưỡng. Thời điểm ăn ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả của món ăn này.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Sức khỏe

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

Nguyên tắc uống nước trong mùa nắng nóng

Nguyên tắc uống nước bạn cần biết trong mùa nắng nóng

Tin tức

(GLO)- Uống quá ít nước, uống quá nhiều cùng lúc hoặc chỉ đợi đến khi khát mới uống đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Duy trì thói quen bổ sung nước khoa học sẽ giúp cơ thể ổn định thân nhiệt, tăng cường sức bền và phòng tránh các tác động của thời tiết nắng nóng.

null