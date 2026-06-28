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Các bệnh viện Gia Lai tiếp nhận 541 đơn vị máu an toàn

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 27-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện và thu được 541 đơn vị máu an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Tại Nhà Thi đấu đa năng xã Phù Cát, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương: Phù Cát, Hội Sơn, Xuân An và Hòa Hội tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tháng 6, năm 2026.

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Ngày hội Hiến máu tình nguyện tháng 6, năm 2026 tại xã Phù Cát thu hút gần 200 người tham gia. Ảnh: Quỳnh Ngân

Ngày hội với chủ đề: “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại” thu hút gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các xã tham gia hiến máu.

Kết quả, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp nhận được 161 đơn vị máu an toàn, góp phần phục vụ nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, tại Hội trường 23/3 UBND phường An Khê, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương: An Khê, An Bình và Cửu An tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Kết quả, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tiếp nhận được 380 đơn vị máu an toàn.

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