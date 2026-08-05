Phường Diên Hồng ra quân, triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết

UBND phường Diên Hồng ra quân phòng, chống sốt xuất huyết. Ảnh: Bá Bính

Từ đầu năm 2026 đến nay, phường Diên Hồng ghi nhận 117 ca mắc sốt xuất huyết tại 14 tổ dân phố, thôn; riêng tháng 7 có 74 ca. Trước tình hình bệnh có chiều hướng gia tăng, phường xác định việc chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình và cộng đồng là giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Tại lễ phát động, UBND phường đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố, thôn và các tổ chức đoàn thể huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia chiến dịch; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom phế thải, xử lý các vật dụng chứa nước có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy tại khu dân cư.

Trạm Y tế phường tiếp tục chủ động giám sát tình hình dịch bệnh, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết và kịp thời tham mưu triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng.

Sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên, thanh niên ra quân xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy. Ảnh: Bá Bính

Ngay sau lễ phát động, phường Diên Hồng đã ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, loại bỏ các vật dụng phế thải có khả năng chứa nước và xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy. Hoạt động được triển khai đồng loạt tại các khu dân cư, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong chủ động phòng, chống sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.