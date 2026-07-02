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Gia Lai ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, tuần qua (từ ngày 24-6 đến 30-6), toàn tỉnh ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), không có trường hợp tử vong; số ca mắc tăng 101 ca so với tuần trước đó. Đây cũng là tuần ghi nhận ca mắc SXH cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo đó, các xã ghi nhận số ca mắc SXH cao trong tuần là: Ia Boòng 26 ca, Chư Prông 25 ca, Ia Púch 21 ca; xã Chư Păh, xã Ia Nan, phường Thống Nhất mỗi địa phương ghi nhận 17 ca... Ngoài ra, một số xã phường khác như: Phú Túc, Uar, Hội Phú, Biển Hồ, Vĩnh Thịnh...số ca mắc SXH cũng đang có chiều hướng gia tăng.

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Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng bệnh SXH hiệu quả nhất. Ảnh: Như Nguyện

Tích lũy từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 2.312 ca mắc SXH, không có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 1.371 ca.

Theo dự báo của ngành Y tế, số ca SXH sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần tới vì địa phương đang bước vào cao điểm của bệnh. Cùng với nỗ lực trong triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, thu dung, điều trị cho người bệnh; ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng-chống bệnh, trong đó chú trọng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng bệnh SXH hiệu quả nhất.

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