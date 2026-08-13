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Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cứu sống sản phụ hôn mê sau sản giật

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 13-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) cho biết, các y, bác sĩ đơn vị vừa cấp cứu thành công ca sản giật vào viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch; kịp thời phẫu thuật lấy thai, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.  

Theo đó, ngày 11-8, bệnh nhân Nhi (18 tuổi, xã Ayun, tỉnh Gia Lai) được chuyển từ Trung tâm Y tế Mang Yang lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai với chẩn đoán Sản giật/Thai lần 1 khoảng 37 tuần chuyển dạ.

Theo người nhà thuật lại, bệnh nhân mang thai con so khoảng 37 tuần. Lúc 5 giờ sáng ngày 11-8, bệnh nhân lên cơn co giật ở nhà, sau đó lơ mơ; người nhà gọi hỏi không đáp.

Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế Mang Yang và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Trên đường chuyển viện, nhân viên y tế Trung tâm Y tế Mang Yang có liên lạc với Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) và thông báo tình trạng bệnh nặng đang chuyển viện. Bác sĩ trực đã báo cáo lãnh đạo, đồng thời thông báo với các khoa liên quan phối hợp đón bệnh và cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân.

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Bệnh nhân Nhi đang dần hồi phục sức khỏe. Ảnh: Như Nguyện

Qua thăm khám, bác sĩ đánh giá tình trạng: Bệnh nhân hôn mê sau sản giật, tim thai có dấu hiệu suy cấp. Ê kíp y, bác sĩ bệnh viện tiến hành đặt nội khí quản thở máy và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ khẩn trương phẫu thuật lấy thai. Bé gái nặng 3.200g chào đời an toàn và được chuyển sang Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai theo dõi.

Qua ngày thứ 3 sau mổ lấy thai, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, tử cung gò tốt, sản dịch sậm. Em bé đang tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, ca bệnh trên là biến chứng Sản giật điển hình của bệnh lý Tiền sản giật có dấu hiệu nặng. Đây là một tai biến sản khoa nguy hiểm cấp tính, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và có nguy cơ gây tử vong cao cho cả mẹ bầu lẫn thai nhi nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời. Do đó, khuyến cáo các sản phụ mang thai nên khám thai định kỳ, kịp thời phát hiện thai kỳ nguy cơ cao và có chiến lược quản lý thai nghén an toàn.

Được biết, sau khi bàn giao một phần Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vẫn tiếp tục duy trì Khoa Sản theo hướng điều trị chuyên sâu với quy mô 30 giường bệnh, tập trung vào các trường hợp sản bệnh lý, cấp cứu sản khoa, hồi sức sản khoa và các ca phụ khoa nặng tại địa bàn phía Tây tỉnh.

Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Bảo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khẳng định, việc duy trì Khoa Sản chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nhằm bảo đảm năng lực tiếp nhận, hồi sức và điều trị những trường hợp nguy kịch nhất trong môi trường đa chuyên khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.

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