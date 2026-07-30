Ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân Ia O và Ia Chia

(GLO)- Ông Ngân Văn Thư - Giám đốc Trung tâm Y tế Ia Grai cho biết, từ ngày 24-7 đến trước ngày 30-11-2026, đơn vị sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 2 xã biên giới Ia O và Ia Chia.

Theo đó, các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Ia Grai phối hợp với lực lượng y tế xã Ia O và xã Ia Chia sẽ tổ chức thăm khám sức khỏe cho người dân. Cụ thể, từ 24-7 đến 30-9-2026, đơn vị tổ chức khám sức khỏe tại xã Ia O và từ 1-10 đến trước ngày 30-11-2026, triển khai tại xã Ia Chia.

Trung tâm Y tế Ia Grai sẽ khám cho nhóm người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi và nhóm người từ đủ 18 tuổi trở lên; còn lại nhóm trẻ em dưới 6 tuổi sẽ do Trạm Y tế khám. Dự kiến, sẽ có 13.594 người dân tại 2 xã biên giới Ia O và xã Ia Chia được khám sức khỏe.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế Ia Grai, đợt khám sức khỏe nhằm góp phần phát hiện sớm bệnh tật và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; tư vấn, hướng dẫn người dân chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ. Qua khám, phát huy vai trò của y tế cơ sở trong quản lý sau khám, bảo đảm người có yếu tố nguy cơ hoặc cần theo dõi lâu dài được tư vấn, quản lý phù hợp; người mắc bệnh được tư vấn, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để tiếp tục khám, điều trị khi cần thiết.

Bác sĩ Trung tâm Y tế Ia Grai thăm khám sức khỏe cho người dân xã Ia O. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội cập nhật, kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nâng cao vai trò trong quản lý sức khỏe người dân; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu đối với người dân tại địa phương.