Giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại cụm khu vực Pleiku

Công tác giám sát, kiểm tra tập trung vào việc triển khai phòng, chống dịch của đơn vị, địa phương; công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị triển khai chiến dịch tại Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế; kiểm tra công tác thống kê, báo cáo, rà soát đối tượng trên địa bàn quản lý; thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động và đề xuất các giải pháp khắc phục trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH).

Đoàn công tác làm việc tại Trạm Y tế phường An Phú về công tác phòng, chống dịch SXH. Ảnh: Như Nguyện

Kiểm tra tại phường An Phú, đoàn nghe đại diện Trạm Y tế phường báo cáo tình hình dịch bệnh SXH trên địa bàn. Theo đó, từ đầu năm 2026 đến ngày 15-8, phường An Phú ghi nhận 129 ca mắc SXH. Riêng từ tháng 7-2026 đến ngày 15-8, địa phương ghi nhận 99 ca, phân bố tại 6/7 tổ, làng. Tổng cộng ghi nhận 7 ổ dịch SXH; đã xử lý xong 4 ổ dịch còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

Khó khăn trong phòng, chống SXH hiện nay tại phường An Phú là thời tiết liên tục mưa nắng thất thường, tạo môi trường lý tưởng cho véc tơ truyền bệnh SXH sinh sản, sinh trưởng và phát triển. Bên cạnh đó là thói quen tích trữ nước của người dân trong mùa mưa; người dân chưa chủ động trong việc thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường phòng, chống véc tơ truyền bệnh...

Nhằm đảm bảo hiệu quả trong phòng, chống SXH, Trạm Y tế kiến nghị UBND phường huy động các ban, ngành, đoàn thể và người dân triển khai công tác vệ sinh môi trường trên diện rộng; thực hiện tốt phương châm: "Không có lăng quăng/bọ gậy, không có SXH". Phối hợp tuyên truyền, truyền thông trên hệ thống loa, đài của địa phương, trên các trang thông tin điện tử, các ứng dụng nền tảng xã hội (facebook, zalo...), trong các cuộc họp tổ dân phố, họp nhóm dân... về kiến thức, tình hình dịch bệnh SXH; cách phòng tránh hiệu quả véc tơ truyền bệnh; tầm quan trọng của việc vệ sinh môi trường sống quanh nhà, quanh xóm…

Ngoài ra, địa phương cần thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra công tác xử lý dịch tại các địa bàn; hỗ trợ kinh phí để Trạm triển khai hoạt động phòng, chống dịch như: trả công phun, xăng máy phun, trả tiền công cộng tác viên tham gia làm vệ sinh môi trường...

Đoàn giám sát kiểm tra ổ dịch SXH tại tổ Phú Thọ, phường An Phú. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam nhấn mạnh: Công tác phòng bệnh SXH tại phường An Phú chưa hiệu quả nên hiện phường An Phú là điểm nóng của dịch bệnh. Đề nghị Trạm Y tế phải phân công cụ thể người phụ trách các tổ, thôn làng, nắm chắc địa bàn, nắm chắc các số liệu về y tế nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề y tế phát sinh trên địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, nguyên tắc trong phòng, chống SXH hiệu quả nhất là “Không có lăng quăng/bọ gậy, không có SXH" và việc vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy là việc cần làm thường xuyên, liên tục chứ không phải đợi đến lúc phát sinh ổ dịch mới xử lý. Đề nghị mỗi khu dân cư cần thành lập tổ xung kích diệt lăng quăng/bọ gậy và triển khai thường xuyên. Bên cạnh đó, Trạm Y tế thường xuyên triển khai giám sát vét tơ, khi đủ điều kiện thì tiến hành phun hóa chất chủ động xử lý ổ dịch; thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người dân…

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống SXH, trong đó, cần triển khai ngay đợt phun hóa chất trên diện rộng tại địa bàn phường An Phú cũng như một số điểm nóng SXH tại khu vực cụm Pleiku nhằm khống chế không để dịch lan rộng.

Sau buổi làm việc tại Trạm Y tế phường An Phú, đoàn công tác tiến hành giám sát một số ổ dịch tại phường An Phú và phường Pleiku…

Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra, giám sát tại xã Biển Hồ và một số phường lân cận.