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Gia Lai: Ban hành kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2026-2030

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(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2026-2030.

Theo số liệu thống kê, tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên có xu hướng tăng, từ 2.664 trường hợp năm 2022 lên 4.064 trường hợp năm 2025. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 1.826 trường hợp. Tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ ở tuổi vị thành niên tương ứng là 5,5% năm 2022, 8,1% năm 2025 và 6,4% trong 5 tháng đầu năm 2026.

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Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đak Pơ trao đổi về vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục an toàn cho lứa tuổi vị thành niên. Ảnh: ĐVCC

Theo số liệu thống kê, tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên có xu hướng tăng, từ 2.664 trường hợp năm 2022 lên 4.064 trường hợp năm 2025. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 1.826 trường hợp. Tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ ở tuổi vị thành niên tương ứng là 5,5% năm 2022, 8,1% năm 2025 và 6,4% trong 5 tháng đầu năm 2026.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên; ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn, mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế thân thiện, chất lượng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý.

Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% xã, phường ban hành kế hoạch thực hiện và bố trí kinh phí phù hợp; 85% vị thành niên, thanh niên từ 15-24 tuổi có hiểu biết đúng, đầy đủ về dự phòng mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Cùng với đó, 100% trường THCS, THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp lồng ghép giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vào các môn học và hoạt động giáo dục; 50% trường phổ thông dân tộc nội trú có triển khai mô hình góc truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, tỉnh đặt mục tiêu 50% cơ sở y tế công lập từ cấp cơ bản trở lên đạt tiêu chuẩn thân thiện với vị thành niên, thanh niên; 60% khu công nghiệp có quy mô trên 2.000 lao động triển khai hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên công nhân; đáp ứng 80% nhu cầu về biện pháp tránh thai hiện đại ở phụ nữ từ 15-24 tuổi.

Đồng thời, giảm tỷ lệ phá thai ở vị thành niên trên tổng số ca phá thai xuống dưới 1% và đưa tỷ suất sinh đặc trưng lứa tuổi 15-19 xuống dưới 18 trẻ đẻ sống/1.000 phụ nữ trong nhóm tuổi.

Để đạt được mục tiêu trên, kế hoạch cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tập trung tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục giới tính toàn diện trong trường học, nâng cao kiến thức phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Đồng thời, tỉnh chú trọng phát triển dịch vụ y tế thân thiện, bảo đảm tính riêng tư, bảo mật trong tư vấn; mở rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trường học, khu công nghiệp và vùng khó khăn.

Tăng cường đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ số, hoàn thiện hệ thống thông tin, theo dõi, giám sát và đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện.

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