Gia Lai thuộc nhóm 12 địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên cao nhất cả nước

(GLO)- Với tỷ lệ 99,9% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Gia Lai nằm trong nhóm 12 địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên cao nhất cả nước tính đến cuối tháng 6-2026.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến cuối tháng 6-2026, cả nước có 21,55 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 99,39% tổng số học sinh, sinh viên. Trong đó, 12 địa phương có tỷ lệ bao phủ từ 99,9% trở lên.

Cụ thể, 9 địa phương đạt tỷ lệ 100% gồm: Cao Bằng, Cà Mau, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Tây Ninh, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Sơn La. Gia Lai, Quảng Trị và Hải Phòng cùng đạt tỷ lệ 99,9%.

Với tỷ lệ bao phủ đạt 99,9%, Gia Lai đang tiệm cận mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Ảnh: M.T

Kết quả này cho thấy khi cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo; ngành giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội và các nhà trường phối hợp chặt chẽ; phụ huynh nhận thức đầy đủ về quyền lợi của con em thì mục tiêu bao phủ toàn diện hoàn toàn có thể đạt được.

BHYT học sinh, sinh viên là 1 trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ. Thông qua việc tham gia BHYT, học sinh, sinh viên được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh khi không may ốm đau, bệnh tật, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí y tế cho gia đình.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên trên cả nước liên tục được nâng lên. Năm học 2023-2024, cả nước có hơn 19,1 triệu học sinh, sinh viên tham gia, đạt khoảng 97,8%. Đến cuối tháng 6-2026, số người tham gia tăng lên 21,55 triệu, tương ứng 99,39%.

Để tiếp tục duy trì và nâng tỷ lệ bao phủ, nhiều địa phương đã sử dụng ngân sách hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên, bên cạnh phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo quy định. Trong năm học 2025-2026, có 19 tỉnh, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương.

Với tỷ lệ bao phủ đạt 99,9%, Gia Lai đang tiệm cận mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.