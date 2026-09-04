Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Gia Lai thuộc nhóm 12 địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên cao nhất cả nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với tỷ lệ 99,9% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Gia Lai nằm trong nhóm 12 địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên cao nhất cả nước tính đến cuối tháng 6-2026.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến cuối tháng 6-2026, cả nước có 21,55 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 99,39% tổng số học sinh, sinh viên. Trong đó, 12 địa phương có tỷ lệ bao phủ từ 99,9% trở lên.

Cụ thể, 9 địa phương đạt tỷ lệ 100% gồm: Cao Bằng, Cà Mau, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Tây Ninh, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Sơn La. Gia Lai, Quảng Trị và Hải Phòng cùng đạt tỷ lệ 99,9%.

ca-nuoc-giam-586-co-so-giao-duc-mam-non-pho-thong-cong-lap.jpg
Với tỷ lệ bao phủ đạt 99,9%, Gia Lai đang tiệm cận mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Ảnh: M.T

Kết quả này cho thấy khi cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo; ngành giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội và các nhà trường phối hợp chặt chẽ; phụ huynh nhận thức đầy đủ về quyền lợi của con em thì mục tiêu bao phủ toàn diện hoàn toàn có thể đạt được.

BHYT học sinh, sinh viên là 1 trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ. Thông qua việc tham gia BHYT, học sinh, sinh viên được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh khi không may ốm đau, bệnh tật, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí y tế cho gia đình.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên trên cả nước liên tục được nâng lên. Năm học 2023-2024, cả nước có hơn 19,1 triệu học sinh, sinh viên tham gia, đạt khoảng 97,8%. Đến cuối tháng 6-2026, số người tham gia tăng lên 21,55 triệu, tương ứng 99,39%.

Để tiếp tục duy trì và nâng tỷ lệ bao phủ, nhiều địa phương đã sử dụng ngân sách hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên, bên cạnh phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo quy định. Trong năm học 2025-2026, có 19 tỉnh, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương.

Với tỷ lệ bao phủ đạt 99,9%, Gia Lai đang tiệm cận mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

Tin tức

(GLO)- Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, giao thông cách trở cùng những hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn còn cao.

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

Tin tức

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngành Y tế cùng các địa phương đang triển khai chiến dịch cao điểm phòng - chống với quyết tâm khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp nguy hiểm khi lặn biển cho ngư dân và người lao động

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp khi lặn biển

Tin tức

(GLO)- Lặn biển là công việc gắn với sinh kế của nhiều ngư dân, người lao động vùng biển. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy trình an toàn, người lặn có thể đối mặt với bệnh giảm áp - tai biến nguy hiểm, có khả năng gây tổn thương thần kinh và để lại di chứng.

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

Sức khỏe

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

Tin tức

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Tin tức

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

Tin tức

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

Tin tức

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

null