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4 nhóm người nên sớm kiểm tra chức năng thận

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Khi nào nên kiểm tra chức năng thận không chỉ phụ thuộc vào tuổi mà còn cả bệnh lý đang mắc và các yếu tố nguy cơ khác. Đặc biệt, người mắc tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim mạch cần kiểm tra sớm hơn.

Những nhóm sau có thể cần kiểm tra chức năng thận:

Người từ 60 tuổi trở lên

Tuổi càng cao, nguy cơ xuất hiện các vấn đề sức khỏe liên quan đến thận càng tăng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cứ bước sang tuổi 60 là chắc chắn bị suy giảm chức năng thận. Ở người lớn tuổi, chức năng lọc của thận có thể thay đổi theo quá trình lão hóa, nhưng mức độ thay đổi ở mỗi người không giống nhau, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Chức năng thận có thể bị suy giảm âm thầm trong thời gian dài trước khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Ảnh minh họa: N.Quý tạo từ ChatGPT
Chức năng thận có thể bị suy giảm âm thầm trong thời gian dài trước khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng. ﻿Ảnh minh họa: N.Quý tạo từ ChatGPT

Vì vậy, người sau 60 tuổi nên chủ động trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra chức năng thận trong các lần khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu đồng thời có huyết áp cao, tiểu đường hoặc bệnh tim.

Người mắc tiểu đường

Người mắc tiểu đường không nên đợi đến tuổi 60 mới kiểm tra thận. Lượng đường trong máu tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, khiến cơ quan này dần suy giảm khả năng lọc. Tiểu đường cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn ở người trưởng thành.

Bác sĩ Martina McGrath, chuyên khoa thận tại bệnh viện Brigham and Women's Hospital (Mỹ) cho biết điều cần lưu ý là tổn thương thận do tiểu đường có thể bắt đầu trước khi người bệnh cảm thấy bất thường. Vì vậy, xét nghiệm định kỳ sẽ giúp phát hiện vấn đề sớm hơn.

Người mắc bệnh tim mạch

Bệnh tim mạch cũng là một lý do để quan tâm đến sức khỏe thận. Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường và Tiêu hóa Mỹ (NIDDK) cho biết bệnh tim mạch nằm trong nhóm các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn, bên cạnh tiểu đường, huyết áp cao và tiền sử gia đình có người bị suy thận.

Đặc biệt, một người có nhiều yếu tố nguy cơ cùng lúc cần chú ý hơn. Chẳng hạn, người trên 60 tuổi đồng thời bị huyết áp cao và tiểu đường sẽ có nguy cơ cao hơn người chỉ mắc một trong hai bệnh.

Người từng bị tổn thương thận

Tuổi trẻ không đồng nghĩa với nguy cơ bệnh thận thấp. Những người từng bị tổn thương thận cấp, mắc bệnh thận hoặc có người thân trong gia đình bị suy thận cũng kiểm tra chức năng thận sớm.

Đối với người từng bị tổn thương thận cấp, hồi phục sau một đợt bệnh không có nghĩa là có thể hoàn toàn bỏ qua chức năng thận về sau. Tùy nguyên nhân và mức độ tổn thương, bác sĩ có thể yêu cầu theo dõi lại các chỉ số liên quan đến thận, theo Medical News Today.

Theo Ngọc Quý (TNO)

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