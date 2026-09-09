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Thời sự

Khảo sát, đánh giá 20 cơ sở tham gia mô hình "Bánh mì an toàn Gia Lai"

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Từ ngày 9 đến 11-9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tổ chức khảo sát, đánh giá sơ bộ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại 20 cơ sở kinh doanh bánh mì được các xã, phường đề xuất tham gia mô hình điểm “Bánh mì an toàn Gia Lai”.

Đây là hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 51/KH-ATTP ngày 7-9-2026 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh về khảo sát, đánh giá 20 cơ sở tham gia mô hình “Bánh mì an toàn Gia Lai”. Theo danh sách, 20 cơ sở được khảo sát nằm tại các xã, phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và Biển Hồ.

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Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai khảo sát, đánh giá sơ bộ điều kiện bảo đảm ATTP tại một cơ sở kinh doanh bánh mì. Ảnh: Như Nguyện

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, đợt khảo sát nhằm đánh giá thực tế điều kiện bảo đảm ATTP, xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu của mô hình; qua đó sàng lọc, lựa chọn những cơ sở có điều kiện phù hợp và khả năng đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá cơ sở tham gia mô hình.

Nội dung khảo sát tập trung vào 6 nhóm tiêu chí, gồm: hồ sơ, cam kết và kiến thức ATTP; điều kiện cơ sở, khu vực kinh doanh và tủ bánh mì; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; trang thiết bị, dụng cụ và bao gói; thực hành chế biến, bảo quản, kinh doanh; công tác kiểm tra, giám sát và khắc phục các tồn tại.

Việc khảo sát lần này được xác định là bước đánh giá, sàng lọc ban đầu, chưa phải bước công nhận cơ sở tham gia mô hình. Đối với những cơ sở còn tồn tại, hạn chế nhưng có khả năng khắc phục, tổ khảo sát sẽ hướng dẫn hoàn thiện các điều kiện theo yêu cầu.

Theo Bộ tiêu chí của mô hình, cơ sở được đề xuất công nhận tham gia “Bánh mì an toàn Gia Lai” khi đáp ứng đầy đủ 33/33 tiêu chí, không có hành vi vi phạm nghiêm trọng về ATTP tại thời điểm đánh giá và có cam kết duy trì các điều kiện của mô hình.

Sau đợt khảo sát, các cơ sở sẽ được phân nhóm để tiếp tục triển khai. Những cơ sở cơ bản đáp ứng tốt các yêu cầu sẽ được xem xét lựa chọn; cơ sở còn một số tồn tại nhưng có khả năng khắc phục sẽ được hướng dẫn hoàn thiện và đánh giá lại; những cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu sẽ chưa được lựa chọn tham gia mô hình trong giai đoạn này.

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