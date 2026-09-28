Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dự Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

(GLO)- Sáng 28-9, tại thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra - Phú Thứ Bay. Dự án có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV-2027.

Dự lễ khởi công có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nhật Trường

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra - Phú Thứ Bay được triển khai trên diện tích 4,2 ha, thời hạn hoạt động 50 năm. Dự án định hướng hình thành khu nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển, cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí; dự kiến tạo việc làm cho khoảng 225 lao động khi đi vào hoạt động.

Theo thiết kế, Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xử lý rác thải, nước thải; diện tích cây xanh và không gian cảnh quan chiếm khoảng 20,54%.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận quyết tâm của Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định trong triển khai Dự án; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các điều kiện để dự án được khởi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai Dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư cần chú trọng bảo vệ cảnh quan, môi trường, hệ sinh thái biển; thiết kế, xây dựng hài hòa với cảnh quan tự nhiên và bảo đảm quyền tiếp cận biển của cộng đồng dân cư theo quy định.

Chủ đầu tư cần ưu tiên tuyển dụng, tạo việc làm cho lao động tại địa phương; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm đến trong tỉnh nhằm hình thành các sản phẩm du lịch biển, sinh thái, văn hóa đa dạng.

Quang cảnh lễ khởi công Dự án. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. UBND xã Phù Mỹ Bắc phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết để dự án triển khai thuận lợi.

Việc triển khai Dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả không gian ven biển tại khu vực Phù Mỹ, tạo thêm điểm đến, tăng khả năng kết nối với các sản phẩm du lịch trong tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định tặng quà các học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định trao Quỹ Khuyến học xã Phù Mỹ Bắc 60 triệu đồng để hỗ trợ, động viên các học sinh vượt khó học giỏi.