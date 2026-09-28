Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dự Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÁ TRÍ

(GLO)- Sáng 28-9, tại thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra - Phú Thứ Bay. Dự án có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV-2027.

Dự lễ khởi công có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-phat-bieu.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nhật Trường

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra - Phú Thứ Bay được triển khai trên diện tích 4,2 ha, thời hạn hoạt động 50 năm. Dự án định hướng hình thành khu nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển, cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí; dự kiến tạo việc làm cho khoảng 225 lao động khi đi vào hoạt động.

Theo thiết kế, Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xử lý rác thải, nước thải; diện tích cây xanh và không gian cảnh quan chiếm khoảng 20,54%.

khoi-cong-du-an.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận quyết tâm của Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định trong triển khai Dự án; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các điều kiện để dự án được khởi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai Dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư cần chú trọng bảo vệ cảnh quan, môi trường, hệ sinh thái biển; thiết kế, xây dựng hài hòa với cảnh quan tự nhiên và bảo đảm quyền tiếp cận biển của cộng đồng dân cư theo quy định.

Chủ đầu tư cần ưu tiên tuyển dụng, tạo việc làm cho lao động tại địa phương; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm đến trong tỉnh nhằm hình thành các sản phẩm du lịch biển, sinh thái, văn hóa đa dạng.

toan-canh-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-phat-bieu.jpg
Quang cảnh lễ khởi công Dự án. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. UBND xã Phù Mỹ Bắc phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết để dự án triển khai thuận lợi.

Việc triển khai Dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả không gian ven biển tại khu vực Phù Mỹ, tạo thêm điểm đến, tăng khả năng kết nối với các sản phẩm du lịch trong tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

cong-ty-tnhh-dau-tu-xuan-dinh-tang-qua-hoc-sing-vuot5-kho-hoc-gioi-h2.jpg
Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định tặng quà các học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định trao Quỹ Khuyến học xã Phù Mỹ Bắc 60 triệu đồng để hỗ trợ, động viên các học sinh vượt khó học giỏi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày 17-10, Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 2

Ngày 17-10, Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 2

Thời sự

(GLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có công văn triệu tập kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp sẽ khai mạc ngày 17-10, dự kiến bế mạc ngày 20-11. So với thông lệ kỳ họp cuối năm thường khai mạc vào 20-10, lần này Quốc hội khai mạc sớm hơn 3 ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-9, đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt và tiến độ triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ ở hạ du sông Hà Thanh.

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đang diễn ra, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp để khắc phục. Trong khi chờ nguồn cung ổn định, học sinh được hướng dẫn dùng sách trong thư viện, sách cũ hoặc SGK điện tử miễn phí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp.

Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất

Thời sự

(GLO)- Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực của tỉnh Gia Lai, trong đó, phía Đông được xác định là trọng tâm của đợt mưa từ ngày 22-9 đến 25-9. Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa chủ động phương án ứng phó.

null