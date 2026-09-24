Gia Lai đổi mới cách làm, kiến tạo hệ sinh thái phát triển du lịch (*)

(GLO)- Chiều 24-9, tại TP. Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Trước hết, tỉnh Gia Lai trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch với quy mô toàn quốc; tạo diễn đàn để các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác cùng trao đổi về những cách làm mới, những mô hình hiệu quả và những giải pháp đưa du lịch Việt Nam và các địa phương phát triển nhanh hơn, thực chất hơn và bền vững hơn.

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 tại TP. Quảng Ninh. Ảnh: ĐVCC

Đối với Gia Lai, năm 2026 là một năm có ý nghĩa đặc biệt. Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là vinh dự của tỉnh, mà còn là một cơ hội lớn để Gia Lai thực hiện việc đổi mới về tư duy phát triển du lịch.

Chúng tôi xác định ngay từ đầu: Năm Du lịch quốc gia không phải là một năm tổ chức thật nhiều sự kiện, mà phải là một năm tạo ra những thay đổi có khả năng duy trì sau khi Năm Du lịch quốc gia kết thúc.

Quan trọng hơn, Năm Du lịch quốc gia không chỉ mang ý nghĩa tổ chức thành công một chuỗi sự kiện cấp quốc gia mà phải trở thành động lực thúc đẩy đổi mới tư duy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy du khách làm trung tâm, lấy tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa làm nền tảng, lấy liên kết vùng và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển. Qua quá trình triển khai, chúng tôi xác định những cách làm mới để thúc đẩy hoạt động du lịch tỉnh Gia Lai như sau:

1. Chuyển từ “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo hệ sinh thái du lịch”

Gia Lai xác định không tổ chức sự kiện theo cách đơn lẻ, khép kín trong ngành du lịch. Thay vào đó, chúng tôi huy động sự tham gia của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Điểm mới ở đây là: Mỗi sự kiện không chỉ nhằm thu hút người xem, mà phải tạo ra một lý do để du khách đến, ở lại, trải nghiệm, chi tiêu và quay trở lại.

Cụ thể: sự kiện thể thao tạo dòng khách; lễ hội văn hóa tạo trải nghiệm; hội nghị lữ hành tạo đối tác; famtrip tạo sản phẩm; xúc tiến đầu tư tạo dự án; hàng không tạo khả năng tiếp cận; thương mại tạo không gian mua sắm; nông nghiệp tạo sản phẩm trải nghiệm; cộng đồng tạo bản sắc. Như vậy, du lịch trở thành ngành kết nối các ngành, chứ không chỉ là một ngành cung cấp dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng.

Các hoạt động tại Lễ hội Du lịch hè Gia Lai 2026 góp phần kết nối các điểm đến, quảng bá sản phẩm và tạo thêm trải nghiệm cho du khách. Ảnh: N.D

2. Chuyển từ xúc tiến du lịch đơn ngành sang xúc tiến tổng hợp

Một điểm chúng tôi nhận thấy rất rõ trong năm 2026 là: Nếu chỉ hoạt động du lịch xúc tiến thì sức mạnh sẽ có giới hạn. Nhưng nếu du lịch cùng xúc tiến với đầu tư, thương mại, hàng không, văn hóa, thể thao, nông nghiệp, logistics, truyền thông, thì sức mạnh sẽ lớn hơn rất nhiều.

Trong khuôn khổ các hoạt động năm 2026, Gia Lai đã kết hợp xúc tiến du lịch với xúc tiến đầu tư và thương mại; qua Hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 3-2026, tỉnh đã trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư và ký kết các MOU cho 273 dự án với tổng vốn được công bố gần 850.000 tỷ đồng.

Điều này cho thấy một kinh nghiệm: Xúc tiến du lịch phải được đặt trong tổng thể xúc tiến phát triển kinh tế của địa phương, tạo động lực thu hút đầu tư và hoàn thiện cơ chế phát triển du lịch.

Tỉnh Gia Lai đang xây dựng và hoàn thiện Chính sách thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát (tỉnh Gia Lai) giai đoạn 2026-2027 và Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

3. Chuyển từ tư duy “một điểm đến” sang “một hành trình” và hình thành hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ

Nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành, gắn với lợi thế của từng vùng, từng địa phương, từng bước khắc phục tình trạng đơn điệu trong sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh.

4. Khẳng định và từng bước định vị thương hiệu du lịch "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh"

Thương hiệu du lịch của tỉnh đã được nhận diện thống nhất trên các hoạt động truyền thông, xúc tiến và quảng bá; hình ảnh Gia Lai từng bước được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và các sự kiện trong nước, quốc tế, tạo dấu ấn rõ nét đối với du khách và các nhà đầu tư.

Đồng thời, từng bước định vị Gia Lai trở thành điểm đến mới của Việt Nam. Không gian phát triển mới sau sáp nhập đã tạo lợi thế đặc biệt để hình thành một điểm đến hội tụ các giá trị biển - rừng -cao nguyên - di sản - văn hóa, đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng và khám phá.

Việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia đã góp phần đưa Gia Lai từ một địa phương giàu tiềm năng trở thành điểm đến được thị trường trong nước và quốc tế quan tâm.

5. Chuyển từ quảng bá điểm đến sang quảng bá theo thị trường

Một cách làm mới nữa là Gia Lai từng bước thay đổi cách xúc tiến. Không chỉ nói: “Gia Lai có gì?” mà đặt câu hỏi: “Thị trường cần gì và Gia Lai có thể thiết kế sản phẩm gì cho thị trường đó?”.

Trong năm 2026, tỉnh tăng cường famtrip, presstrip, kết nối buyer quốc tế, doanh nghiệp lữ hành và các hãng hàng không. Đặc biệt, tại Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II tổ chức tại Gia Lai tháng 8-2026 có nhiều buyer quốc tế và trong nước đã tham gia.

Qua đó, chúng tôi chuyển trọng tâm từ “quảng bá để biết” sang “quảng bá để kết nối - kết nối để hình thành sản phẩm - sản phẩm để tạo dòng khách - dòng khách để tạo doanh thu”. Đây là một chuỗi giá trị rất quan trọng.

Trên cơ sở đó, hoạt động Năm Du lịch quốc gia tại Gia Lai đã đạt được những kết quả quan trọng sau:

- Tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện trọng tâm, tiêu biểu như:

(1) Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư, đối ngoại, thương mại và quảng bá điểm đến.

Đặc biệt, chương trình Khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Mega Concert "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, nghệ thuật mà còn ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các bảng xếp hạng chiến dịch truyền thông.

Toàn cảnh sân khấu hoành tráng tại sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Đ.T

Cụ thể, Kompa - một trong những công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp tư vấn truyền thông dựa trên nền tảng Dữ liệu lớn (Big Data) và ứng dụng công nghệ dữ liệu trong vận hành và phát triển doanh nghiệp thống kê chương trình Mega Concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” xếp hạng 4/10 sự kiện thương hiệu nổi bật trong tuần (từ 23 đến 29-3).

Ngoài ra, Socialite - đơn vị chuyên về social listening và phân tích dữ liệu mạng xã hội tại Việt Nam cũng đánh giá chương trình Mega concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” xếp hạng 3/5 sự kiện được chú ý trong tuần với 39.412 thảo luận.

(2) Lễ hội Du lịch hè Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai tập trung kết nối các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực, quảng bá sản phẩm và xúc tiến du lịch.

(3) Liên hoan quốc tế võ cổ truyền tỉnh Bình Định lần thứ IX đã thu hút nhiều đoàn khách quốc tế tham gia.

Thông qua chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức trong 8 tháng đầu năm, các chương trình famtrip, hội nghị giới thiệu và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp với du lịch Gia Lai như famtrip thị trường Úc, Hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với các tỉnh, thành trong cả nước, hình ảnh một Gia Lai hội tụ giá trị đại ngàn - biển xanh - di sản - văn hóa - con người được giới thiệu rộng rãi, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến mới của Việt Nam.

Đoàn famtrip thị trường Úc tham quan tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đoan Ngọc

- Công tác xúc tiến, quảng bá được triển khai đồng bộ trong nước và quốc tế, gắn với sự kiện, sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Tổ chức, tham gia và phối hợp triển khai nhiều hoạt động như: chương trình “Ngày Gia Lai” tại Hà Nội; Hội chợ Mùa xuân; Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2026; Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh; Hội chợ Travex và Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 tại Philippines; Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc và các chương trình xúc tiến du lịch khác.

Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ, kết hợp giữa báo chí truyền thống và các nền tảng số, tập trung xây dựng hình ảnh Gia Lai là điểm đến hội tụ “đại ngàn - biển xanh - di sản - văn hóa - con người”.

- Kết quả tăng trưởng du lịch và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội

Hoạt động kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ thông qua các chương trình xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh cả về lượng khách và doanh thu.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón 13,505 triệu lượt khách, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 29.210 tỷ đồng, tăng 26,4% kế hoạch năm và tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu đón 15 triệu lượt khách với tổng doanh thu 35.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Kết quả trên cho thấy Năm Du lịch quốc gia đã phát huy hiệu quả trong kích cầu thị trường, mở rộng quy mô khách du lịch, gia tăng mức chi tiêu và từng bước nâng cao đóng góp của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia, tỉnh đã tập trung hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và định hướng phát triển du lịch dài hạn.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã ban hành hoặc triển khai nhiều đề án, kế hoạch, chương trình quan trọng, cho chủ trương thí điểm các loại hình thể thao mới. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục đề xuất các chính sách đặc thù cho thị trường du lịch, thu hút khách quốc tế, thu hút đầu tư cho công nghiệp văn hóa.

Việc hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có khả năng cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo.

Từ thực tiễn của Gia Lai, chúng tôi đề xuất 5 nhóm giải pháp thúc đẩy liên kết ngành, liên kết vùng:

1. Thúc đẩy liên kết vùng

- Xây dựng "Hành lang du lịch xanh": Thành lập Hội đồng điều phối du lịch vùng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ để triển khai các quy hoạch chung. Tránh tình trạng các tỉnh xây dựng sản phẩm trùng lặp (ví dụ: cùng làm du lịch sinh thái rừng hay du lịch biển đơn thuần).

- Quy hoạch tuyến du lịch liên tỉnh hoàn chỉnh: Thiết kế các tour mẫu mang tính thương hiệu như "Hành trình từ Biển lên Ngàn", "Con đường Di sản & Sinh thái", kết nối liên hoàn các điểm đến từ Quy Nhơn, Tuy Hòa lên Pleiku, Kon Tum.

2. Nâng tầm liên kết ngành

- Cơ chế bắt tay ba bên "Hàng không - Dịch vụ - Điểm đến": Đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Xây dựng hỗ trợ mở rộng các đường bay nội địa và quốc tế trực tiếp đến khu vực; các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn cam kết gói giá ưu đãi dán nhãn "Liên minh Du lịch Xanh".

- Gắn kết du lịch với nông nghiệp và thương mại: Đẩy mạnh mô hình "Mỗi sản phẩm OCOP là một quà tặng du lịch". Đưa các nông sản thế mạnh (cà phê, hồ tiêu, dược liệu Tây Nguyên) vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch để gia tăng giá trị kinh tế tại chỗ.

3. Đầu tư Hạ tầng giao thông và Hạ tầng số

- Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng kết nối: Kiến nghị Chính phủ ưu tiên nguồn lực nâng cấp các tuyến quốc lộ ngang (như QL 19, QL 25, QL 29) nối liền Tây Nguyên và biển, mở rộng năng lực khai thác của các cảng hàng không nội địa.

- Xây dựng Hệ sinh thái dữ liệu du lịch vùng: Xây dựng một nền tảng số dùng chung cho toàn vùng, tích hợp thông tin điểm đến, dịch vụ, vé điện tử và đánh giá chất lượng để du khách dễ dàng lên lộ trình xuyên vùng.

- Xây dựng “bản đồ dòng khách du lịch liên vùng” với cơ sở dữ liệu quốc gia về: khách đến từ đâu - đi đâu - ở bao lâu - chi tiêu gì - sử dụng phương tiện nào - điểm đến tiếp theo là gì. Từ dữ liệu đó có thể xác định: tuyến khách, điểm nghẽn, thị trường, sản phẩm, năng lực lưu trú, năng lực vận tải, nhu cầu hàng không.

4. Xây dựng cơ chế xúc tiến du lịch quốc gia theo thị trường

Gia Lai đề xuất chuyển sang cách làm: Trung ương định hướng thị trường; các vùng xây dựng sản phẩm; các địa phương cung cấp điểm đến; doanh nghiệp xây dựng tour; hãng hàng không tổ chức kết nối; các bên cùng bán một sản phẩm.

Như vậy, xúc tiến sẽ chuyển từ “quảng bá điểm đến” sang “bán sản phẩm Việt Nam”. Đây là điều đặc biệt quan trọng để tăng khách quốc tế.

5. Thể chế và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

- Ban hành chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho các doanh nghiệp đầu tư vào dự án du lịch xanh, du lịch tái tạo và du lịch cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa.

- Đổi mới công tác xúc tiến quảng bá quốc tế theo hướng "Một thông điệp - Nhiều điểm đến", lấy kết quả của Năm Du lịch quốc gia 2026 làm mô hình chuẩn để nhân rộng cho các giai đoạn tiếp theo.

Các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế khảo sát di tích Tháp Đôi - công trình kiến trúc Champa độc đáo tại Gia Lai. Ảnh: H.V

Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ là một sự kiện diễn ra trong 365 ngày, mà là "đòn bẩy" chiến lược mở ra chương mới cho du lịch liên vùng.

Với sự đồng lòng của chính quyền, sự chủ động của doanh nghiệp và sự nồng hậu của người dân, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”, giàu bản sắc, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và cả nước sẽ tiếp tục cất cánh, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu.

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(*) Tiêu đề do Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đặt dựa trên nội dung bài phát biểu.