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Gia Lai hôm nay

Gia Lai hòa nhịp vui ngày Quốc khánh

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(GLO)- Ngày Quốc khánh 2-9 ở Gia Lai được người dân đón mừng bằng nhiều cách khác nhau, từ hành trình vượt qua giới hạn bản thân đến những phút giây sum vầy, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Dù ở đâu, mỗi người đều tìm thấy cách riêng để hòa vào không khí thiêng liêng của ngày Tết Độc lập.

Chạy để kết nối, sẻ chia

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, khi nhiều người dành thời gian bên gia đình, bạn bè thì những người yêu thể thao lại chọn cách đón ngày lễ bằng những thử thách trên đường chạy.

Hòa chung không khí chào mừng Quốc khánh, 2 runner Nguyễn Thanh Phương (SN 1983) và Nguyễn Thành Tín (SN 1987) - thành viên CLB Quy Nhơn Morning Run (QMR) và BinhDinh Runners đã thực hiện hành trình “Đại ngàn chạm biển xanh” dài 170 km, từ Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) đến Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

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2 runner Nguyễn Thanh Phương (bìa trái) và Nguyễn Thành Tín (bìa phải) thực hiện hành trình chạy kết nối “Đại ngàn chạm biển xanh” với quãng đường 170 km. Ảnh: NVCC

Hành trình kéo dài 32 giờ, với mỗi chặng đường là một thử thách về sức bền. Đồng hành cùng 2 runner còn có các thành viên CLB Biển Hồ Runners, QMR, BinhDinh Runners và đông đảo người yêu chạy bộ trong tỉnh.

Người tiếp nước, người hỗ trợ tại các điểm dừng, người trực tiếp chạy cùng từng chặng. Sự góp mặt ấy tiếp thêm động lực để 2 runner vượt qua những lúc mệt mỏi và hoàn thành hành trình an toàn.

“Quãng đường 170 km là thử thách không dễ dàng, nhưng chúng tôi may mắn vì trên hành trình luôn có các anh em đồng hành. Điều đáng quý nhất là chúng tôi có thêm những người bạn, thêm nhiều kỷ niệm đẹp và cảm nhận rõ hơn tinh thần của cộng đồng chạy bộ. Mỗi bước chân trong hành trình này đều mang theo sự sẻ chia và tình cảm của mọi người” - anh Phương chia sẻ.

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2 runner Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Thành Tín về đích tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành sau 32 giờ chinh phục hành trình, trong sự chào đón của cộng đồng runner. Ảnh: NVCC

Cũng xuất phát từ Quảng trường Đại Đoàn Kết, ông Lê Đức Lâu - Chủ nhiệm CLB Ngôi nhà yêu thương chọn cách chào mừng 81 năm Quốc khánh bằng hành trình chạy 81 km.

Quãng đường được chia thành nhiều chặng qua những tuyến đường thuộc các phường, xã trên địa bàn tỉnh. Ở mỗi chặng, các vận động viên và người yêu chạy bộ lại tham gia đồng hành, tạo nên không khí sôi nổi trên đường chạy.

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Ông Lê Đức Lâu (thứ 4 từ trái sang) cùng các vận động viên hoàn thành cự ly 81 km chào mừng Quốc Khánh. Ảnh: ĐVCC

“Đây là thử thách tôi đặt ra cho bản thân, đồng thời cũng là cách để tôi hưởng ứng, chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Tôi mong thông qua hành trình này lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, lối sống tích cực và tình yêu quê hương, đất nước đến mọi người” - ông Lâu nói.

Không chỉ thử sức, nhiều runner còn đưa tinh thần sẻ chia vào hành trình của mình. 80 vận động viên đã cùng tham gia dự án “Bước bước đi đi - chạy quanh đập Tân Sơn” do Quỹ Thể thao chạy bộ Truyền Lửa tổ chức. Theo mô hình “back yard ultra”, các runner chạy quanh đập Tân Sơn, vừa thử sức bền, vừa tận hưởng không gian thiên nhiên.

Điểm đặc biệt là những vòng chạy còn hướng đến mục tiêu cộng đồng: kêu gọi gần 500 phần quà dành tặng học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Chư Sê) trước thềm năm học mới.

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Dự án "Bước bước đi đi - chạy quanh đập Tân Sơn" thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Ảnh: ĐVCC

“Đây là lần thứ 4 Quỹ thực hiện các dự án chạy bộ để kêu gọi hỗ trợ cho học sinh trước thềm năm học mới. Năm nay, Quỹ tổ chức chạy vào dịp Quốc khánh 2-9 và trước thềm khai giảng năm học mới vừa để các runner, người yêu thích chạy bộ hòa mình vào thiên nhiên, vừa tạo cơ hội để mọi người cùng chung tay lan tỏa những điều ý nghĩa đến cộng đồng” - anh Hồ Ngọc Sơn - Chủ nhiệm Quỹ Thể thao chạy bộ Truyền Lửa chia sẻ.

Lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ

Với nhiều người, đón Quốc khánh đơn giản là cùng bạn bè, người thân mặc trang phục mang màu sắc ngày lễ, tìm một không gian đẹp để lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Bà Nguyễn Thị Sáu (phường Quy Nhơn Nam) cùng nhóm bạn rủ nhau mặc đồng phục áo dài có ngôi sao vàng. Những tà áo dài đồng điệu trở thành điểm nhấn trong ngày nghỉ, đồng thời là cách nhóm bạn lưu giữ kỷ niệm riêng trong dịp Quốc khánh.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (phường Quy Nhơn Nam) cũng chọn check-in tại 1 quán cà phê có trang trí với cờ đỏ, sao vàng để lưu giữ kỷ niệm. Giữa không gian mang màu sắc đặc trưng của ngày 2-9, những tấm ảnh trở thành cách chị ghi lại khoảnh khắc đặc biệt cùng người thân, bạn bè.

Với đoàn viên, thanh thiếu nhi, tình yêu Tổ quốc được thể hiện trong không gian trang nghiêm hơn. Sáng 2-9, cùng với đoàn viên, thanh niên cả nước, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai thực hiện lễ chào cờ với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Lễ chào cờ là 1 trong những hoạt động thuộc Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động, với thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động”.

Chiến dịch hướng đoàn viên, hội viên, thanh niên thực hiện những việc làm cụ thể thông qua 5 nhóm nội dung: “Tôi nhớ” - “Tôi tự hào” - “Tôi gìn giữ” - “Tôi hành động” - “Tôi dựng xây”.

Trong kỳ nghỉ lễ, do thời tiết mưa kéo dài nên một số gia đình, du khách đã ưu tiên những điểm đến phù hợp, ấm áp. Với gia đình anh Hà Thanh Sơn (xã Ia Băng), Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku) là điểm đến được ưu tiên lựa chọn nhằm giúp các con có thêm trải nghiệm.

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Gia đình anh Hà Thanh Sơn (xã Ia Băng) tham quan, tìm hiểu các hiện vật tại Bảo tàng Pleiku trong dịp lễ 2-9. Ảnh: Minh Chí

“Tranh thủ những ngày nghỉ, chúng tôi đưa các con đi tham quan bảo tàng để vừa vui chơi, vừa có thêm hiểu biết về lịch sử, văn hóa và đời sống của các dân tộc ở Tây Nguyên; gắn kiến thức với thực tế và bổ trợ cho việc học” - anh Sơn chia sẻ.

Tại quán cà phê Thong Dong (phường Pleiku), không khí Quốc khánh cũng được tạo nên từ những chi tiết rất nhỏ. Quán chuẩn bị tem nhãn trên ly nước, trang trí khu vực phía trước để khách có thêm không gian check-in trong dịp lễ.

Theo anh Nguyễn Phước Hưởng - quản lý quán, lượng khách năm nay hạn chế hơn so với kỳ nghỉ lễ năm trước vì trời mưa. Dù vậy, quán vẫn đón các đoàn khách từ ngoài tỉnh đến Pleiku, trong đó có những nhóm khoảng 15-20 người. Một số gia đình cũng đưa trẻ đến quán vui chơi trước khi các em chính thức bước vào năm học mới.

***

Kỳ nghỉ lễ khép lại, nhưng dư âm những khoảnh khắc đẹp của ngày Quốc khánh vẫn còn ngân vang trong lòng người dân Gia Lai. Từ những niềm vui giản dị và phút giây sum vầy, tình yêu quê hương, đất nước được bồi đắp thêm, để mỗi mùa Quốc khánh trở thành một dấu ấn đẹp, đáng nhớ trong lòng mỗi người.

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Đập Tân Sơn (xã Biển Hồ) thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Ảnh: Hoàng Hoài
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