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Gia Lai hôm nay

Khai mạc Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và Lan tỏa”

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Tối 6-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và Lan tỏa” đã khai mạc. Triển lãm quy tụ sắc màu văn hóa, di sản và sản phẩm du lịch đặc trưng của Việt Nam, tạo nên không gian giao lưu, kết nối và quảng bá du lịch giàu bản sắc.

Dự lễ khai mạc, về phía Trung ương có Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Hằng Nga.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

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Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và Lan tỏa”. Ảnh: H.V

Triển lãm do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo; Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Sự kiện diễn ra từ ngày 5 đến 8-9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và một phần trên tuyến đường Trường Chinh.

Tham gia triển lãm có 16 tỉnh, thành phố gồm: Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Huế, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

Mỗi địa phương mang đến những giá trị văn hóa, di sản, sản phẩm du lịch, làng nghề, ẩm thực và đặc sản riêng, góp phần tạo nên không gian giao lưu đa dạng, giàu bản sắc.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Hằng Nga cho biết: Mỗi vùng miền đều lưu giữ những giá trị riêng được hình thành, bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử; mỗi nơi đều có những câu chuyện riêng để kể về đất nước, con người Việt Nam. Chính sự đa dạng ấy tạo nên một Việt Nam giàu bản sắc, giàu sức sống và giàu tiềm năng phát triển du lịch.

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Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Hằng Nga phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: H.V

Trong quá trình phát triển đất nước, văn hóa ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực phát triển bền vững.

Du lịch không chỉ tạo ra những sản phẩm kinh tế mà còn mở ra cơ hội giao lưu, kết nối và lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

“Triển lãm không chỉ dừng lại ở những ngày diễn ra tại Gia Lai mà những kết nối hình thành tại đây sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng và chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể, sản phẩm mới, hành trình mới và câu chuyện mới về văn hóa, du lịch Việt Nam” - Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam kỳ vọng.

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Diễn xướng hát văn Cô đôi bồng lai. Ảnh: H.V
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Tiết mục hát múa Khát vọng Điện Biên. Ảnh: H.V

Tại không gian chung, triển lãm giới thiệu nhiều chủ đề như: “Việt Nam - Bản giao hưởng di sản”; “Việt Nam - những ngôi làng hạnh phúc - điểm đến tốt nhất thế giới”; Quy Nhơn “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026”; “Nhịp cầu ký ức - giao thoa cùng thế giới”; sản phẩm tem Việt Nam và triển lãm tem với các chủ đề về du lịch, văn hóa, di sản, hội nhập; “Về miền di sản - những đôi tay kể chuyện”; không gian văn hóa trà, cà phê cùng các sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP của các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

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Tiết mục Hội làng - Hát Đồng dao - Pe Trong loãi - Pơ Yu. Ảnh: H.V
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Tiết mục Hào khí Tây Sơn. Ảnh: H.V

Với chủ đề “Gia Lai - Hội nhập, lan tỏa sắc màu”, không gian riêng của tỉnh giới thiệu những giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống cũng như các điểm đến đặc trưng.

Nổi bật là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di tích lịch sử - văn hóa cùng các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng, biển đảo, nông nghiệp và trải nghiệm.

Triển lãm hội tụ những nét văn hóa đặc sắc của nhiều tỉnh, thành phố, góp phần tạo nên không gian giao lưu, quảng bá văn hóa đa dạng.

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Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự triển lãm. Ảnh: H.V

Bên cạnh hoạt động trưng bày, trong khuôn khổ triển lãm còn có chương trình tham quan các di tích, danh thắng của Gia Lai và giao lưu văn nghệ “Gia Lai - Rực rỡ sắc màu”.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc. Ảnh: H.V

Hoạt động nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dịp giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch, sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực và sản vật đặc trưng của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng; qua đó góp phần tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch, văn hóa giữa các địa phương.

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