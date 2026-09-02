Gia Lai đón hơn 513 nghìn lượt khách dịp lễ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ 29-8 đến 2-9), tỉnh Gia Lai ước đón 513.000 lượt khách du lịch, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng, tăng 47%.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong tổng số 513.000 lượt khách đến Gia Lai dịp lễ, khách quốc tế ước tính 4.108 lượt. Lượng khách lưu trú du lịch đạt khoảng 127.000 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; khách tham quan tại các khu, điểm du lịch ước tính 386.000 lượt, tăng 63%.

Lượng khách quốc tế đến Gia Lai dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 ước tính 4.108 lượt, góp phần tạo nên không khí du lịch sôi động tại các điểm đến. Ảnh: H.V

Tại khu vực phía Đông tỉnh, công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 70-75%. Một số khách sạn, cơ sở lưu trú ở khu vực trung tâm Quy Nhơn và ven biển đường Xuân Diệu, An Dương Vương đạt công suất 85-95%, tập trung chủ yếu trong ngày 30 và 31-8. Do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, công suất phòng trong ngày 1 và 2-9 có giảm.

Ở khu vực phía Tây tỉnh, công suất phòng bình quân đạt khoảng 45-50%; một số cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm đạt 75-80%.

Trong dịp lễ, các điểm đến ven biển tiếp tục thu hút đông du khách. Kỳ Co đón khoảng 12.500 lượt khách; Eo Gió 13.300 lượt; khu vực Nhơn Hải 5.500 lượt; con đường đá xanh Nhơn Lý cùng các cơ sở ăn uống, lưu trú khoảng 5.000 lượt.

Bên cạnh đó, Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” tại FLC Quy Nhơn Beach&Golf Resort thu hút 10.971 lượt người; Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo đón khoảng 8.000 lượt; Ghềnh Ráng khoảng 8.000 lượt; Thiền viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến) đón 7.500 lượt; Khu du lịch Biển Hồ 6.200 lượt; Công viên động vật hoang dã Safari 5.200 lượt/khách/5 ngày.

Các điểm tham quan văn hóa, lịch sử cũng ghi nhận lượng khách đáng kể. Bảo tàng tỉnh và 4 điểm di tích gồm: Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Tháp Dương Long, Tháp Cánh Tiên đón khoảng 6.600 lượt; Bảo tàng Quang Trung 3.200 lượt; Bảo tàng Pleiku và Quảng trường Đại Đoàn Kết 3.700 lượt.

Di tích Tháp Đôi là 1 trong những điểm đến thu hút khách trong dịp lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: H.V

Trong dịp nghỉ lễ, các tour, tuyến du lịch biển, văn hóa - lịch sử và khám phá khoa học được khai thác khá hiệu quả. Tại khu vực phía Tây, du khách chủ yếu lựa chọn các điểm đến như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, Biển Hồ, Thủy điện Ia Ly, làng Kép, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và một số trải nghiệm du lịch cộng đồng, tour cà phê.

Cùng với hoạt động tham quan, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở ăn uống, mua sắm và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động ổn định, chủ động bố trí nhân lực và kéo dài thời gian phục vụ vào các khung giờ cao điểm.

Qua đó, cơ bản đáp ứng nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí của người dân và du khách, chưa ghi nhận tình trạng thiếu dịch vụ phục vụ khách.

Để bảo đảm hoạt động du lịch diễn ra an toàn, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai các phương án phục vụ khách; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch, niêm yết giá, an toàn thực phẩm, an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ. Các địa phương có hoạt động du lịch cũng tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Trong dịp lễ, chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra đồng loạt tại các xã, phường từ sáng 30-8, thu hút hơn 9.000 người đăng ký tham gia, thực hiện hơn 46 triệu bước chân.

Đông đảo người dân, du khách cùng hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: H.V

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào” được tổ chức tại Di tích Tháp Đôi vào tối 28-8 với 12 tiết mục, tạo điểm nhấn văn hóa phục vụ người dân và du khách.

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Tại các địa phương, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao được tổ chức. Phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức Tuần lễ Du lịch “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng” năm 2026; phường Quy Nhơn Nam tổ chức giao lưu bóng chuyền; xã Chư Sê tổ chức Giải bóng đá mini năm 2026 với hơn 200 vận động viên tham gia; xã Ia Dom tổ chức đêm giao lưu văn hóa - văn nghệ...

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Kim Chung, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 diễn ra an toàn, ổn định; lượng khách và doanh thu đều tăng so với cùng kỳ năm 2025, góp phần quảng bá hình ảnh, sức hấp dẫn của điểm đến Gia Lai.