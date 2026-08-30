Canh Vinh tạo sức bật từ không gian mới

(GLO)- Với lợi thế của một địa bàn công nghiệp đang phát triển, đồng thời có điểm đến giàu bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) đang hình thành những động lực mới, tạo đà chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Canh Vinh có tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,84%, đứng thứ 5/135 xã, phường của tỉnh.

Công nghiệp - hạ tầng giữ vai trò động lực

Canh Vinh được hình thành trên cơ sở sắp xếp các xã Canh Vinh (cũ), Canh Hiển, Canh Hiệp và làng Canh Tiến thuộc xã Canh Liên trước đây, với diện tích 258,72 km², dân số 16.765 người.

Người dân làng Canh Tiến đang học cách làm du lịch cộng đồng phục vụ du khách. Ảnh: ĐVCC

Trong 7 tháng năm 2026, khu vực công nghiệp - xây dựng của xã đạt mức tăng trưởng 12,58%, tiếp tục giữ vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Toàn xã có 60 DN, 319 hộ kinh doanh và 5 HTX hoạt động. Xã đã thu hút được 5 dự án đầu tư mới, đạt 100% chỉ tiêu năm 2026.

Tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh), 9 DN đã đăng ký đầu tư, trong đó có 3 DN đi vào hoạt động. Cùng với thu hút đầu tư, hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục được hoàn thiện theo hướng xanh, bền vững. Theo ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định: DN đã sẵn sàng triển khai các lĩnh vực năng lượng xanh, hạ tầng nước và viễn thông, từng bước xây dựng hệ sinh thái năng lượng bền vững tại Canh Vinh, hướng đến mục tiêu Net Zero và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, Canh Vinh không phát triển công nghiệp đơn thuần mà đặt công nghiệp trong tổng thể dân cư, dịch vụ, giao thông và hạ tầng xã hội. Trên cơ sở quy hoạch chung được tỉnh phê duyệt, xã đang hoàn thiện 6 đồ án quy hoạch chi tiết với tổng diện tích khoảng 51,97 ha, gồm các khu dân cư phía Đông, phía Tây Quảng trường Canh Vinh, khu dân cư phía Nam và phía Tây Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, Làng văn hóa du lịch Canh Tiến và Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND xã Canh Vinh - cho biết: Hạ tầng được xác định là nền tảng mở rộng không gian tăng trưởng của địa phương. 51 công trình đầu tư công đều bảo đảm tiến độ. Địa phương cũng quan tâm đầu tư nhiều tuyến đường bê tông xi măng, góp phần kết nối giữa khu dân cư và vùng sản xuất.

Cùng với đó, xã Canh Vinh đã tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất sạch để chủ đầu tư dự kiến khởi công xây dựng 5 cụm công nghiệp trong tháng 8 đến 9-2026, gồm: Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Hiệp 1, Canh Vinh 1 và Canh Vinh 2. Khi triển khai, các cụm công nghiệp sẽ tạo thêm việc làm, mở rộng sản xuất và tăng nguồn lực cho địa phương.

Khai mở tiềm năng du lịch làng Canh Tiến

Xã Canh Vinh đang từng bước khai thác những tiềm năng, lợi thế để mở rộng không gian phát triển KT-XH. Trong đó, du lịch cộng đồng tại làng Canh Tiến được xem là hướng đi nhiều triển vọng, khi nơi đây có cộng đồng người Bahnar, Chăm H’roi sinh sống, cùng cảnh quan hồ Núi Một, rừng nguyên sinh, suối, thác và những nét văn hóa bản địa đặc sắc.

Tour trải nghiệm kết nối du lịch được mở tại xã Canh Vinh thu hút khách du lịch. Ảnh: H.Y

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Canh Vinh: Địa phương không phát triển du lịch theo phong trào mà hướng đến mục tiêu tạo sinh kế cho người dân ngay trên quê hương, đồng thời gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I xác định phát triển du lịch là một trong những lĩnh vực đột phá, lấy làng Canh Tiến làm hạt nhân, gắn kinh tế xanh với bảo tồn di sản.

Trưởng thôn Canh Tiến Đinh Văn Quanh cho biết: “Hiện tại, làng có 35 học viên theo học lớp hướng dẫn viên. Người dân còn tham gia các lớp chế biến món ăn. Qua đó, từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực cho du lịch cộng đồng”.

Mới đây, UBND xã Canh Vinh đã ra mắt tour trải nghiệm kết nối “Điểm chạm thiên nhiên và văn hóa”. Du khách đến thôn Tân Vinh tham quan vườn cây ăn quả, thưởng thức sản vật nhà vườn, trải nghiệm mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn kết hợp du lịch tại Ca Organic Farm.

Hành trình tiếp nối tại làng Canh Tiến với các hoạt động khám phá suối Đăk Cram, đi thuyền, chèo sup trên hồ Núi Một. Du khách còn được tìm hiểu đời sống, nghề truyền thống và lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Bahnar, xem diễn tấu cồng chiêng, thưởng thức ẩm thực địa phương.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - thông tin: “Sở sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị lữ hành đưa du khách đến xã Canh Vinh. Đồng thời, xã cần tiếp tục tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng du lịch, khôi phục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, sản phẩm đặc trưng của đồng bào Bahnar để thu hút du khách”.