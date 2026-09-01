Gia Lai khai mở tiềm năng để phát triển kinh tế thể thao

(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, nhiều giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc tranh tài tạo thêm sức hút cho điểm đến, đồng thời mở ra hướng khai thác thể thao gắn với du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương.

Giàu tiềm năng để xây dựng sản phẩm thể thao

Với diện tích hơn 21.000 km², tỉnh Gia Lai sở hữu không gian tự nhiên và văn hóa đa dạng. Đây là lợi thế để địa phương tổ chức nhiều loại hình thể thao, đồng thời gắn với cảnh quan, văn hóa và những trải nghiệm riêng.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó có những sự kiện thể thao tạo dấu ấn lớn như: Giải đua SUP Quy Nhơn, Giải vô địch kickboxing trẻ toàn quốc, Giải bóng đá trẻ Quốc tế - U14 Gia Lai 2026, Giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16 và U18 Quốc gia, Giải vô địch võ cổ truyền các CLB Quốc gia, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam…

Giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16 và U18 Quốc gia năm 2026 thu hút đông đảo người dân theo dõi, góp phần lan tỏa và kích thích phong trào tập luyện môn thể thao này. Ảnh: K.V

Trong quá trình khảo sát địa điểm tổ chức Giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 Quốc gia, ông Đinh Đức Mạnh - Phụ trách bộ môn bóng rổ (Cục TDTT), Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam - cho biết: Sau lần tổ chức thử nghiệm tại Gia Lai năm 2024, Liên đoàn tiếp tục lựa chọn địa phương làm nơi tổ chức giải lần thứ ba.

Ông đánh giá: “Sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo địa phương trong công tác tổ chức, đảm bảo các điều kiện cho giải diễn ra thuận lợi là một trong những nguyên nhân chúng tôi muốn trở lại đây.

Nhiều trận đấu kéo dài đến 23 giờ nhưng khán giả vẫn ở lại theo dõi và cổ vũ rất đông, qua đó góp phần lan tỏa niềm yêu thích bóng rổ và kích thích phong trào tập luyện tại địa phương”.

Vào những ngày đầu tháng 8, các VĐV trong nước và quốc tế hội tụ về Gia Lai để tranh tài tại Giải vô địch võ cổ truyền các CLB Quốc gia và giao lưu võ thuật tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam. Việc tổ chức các sự kiện lớn về võ cổ truyền tại nơi được xem là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt.

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026 góp phần giới thiệu những giá trị võ học, lịch sử, văn hóa và tinh thần thượng võ từ vùng đất được xem là cái nôi võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ảnh: K.V

Trên chính vùng đất từng sản sinh, nuôi dưỡng nhiều dòng võ, các VĐV có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, tinh thần thượng võ và giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Với các đoàn quốc tế, hoạt động cũng mở ra một cách tiếp cận trực tiếp với văn hóa võ Việt, thay vì chỉ biết đến môn võ qua những bài biểu diễn hay thi đấu.

Với mỗi VĐV quốc tế, chuyến đi cũng có thể trở thành một hành trình khám phá. Em Douha (14 tuổi, đến từ Australia) cho biết: “Đây là lần đầu em đến tỉnh Gia Lai tham dự các hoạt động về võ thuật. Cùng các thành viên trong đoàn giao lưu võ thuật tại nơi có truyền thống võ học, khám phá những điểm đến mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa tạo cho em cảm giác rất thú vị”.

Tạo giá trị gia tăng bên ngoài sân đấu

Đăng cai Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện này được tỉnh triển khai theo chủ đề từng quý, gắn quảng bá điểm đến với xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, việc đưa thể thao trở thành một phần của sản phẩm du lịch không phải câu chuyện mới. Những năm trước, địa phương đã có những bước đi trong việc đưa các giải đấu quốc gia, quốc tế về tổ chức, qua đó tạo thêm sức sống cho điểm đến.

Gia Lai khai thác lợi thế không gian biển, mở thêm hướng phát triển các hoạt động thể thao gắn với du lịch, trải nghiệm, góp phần tạo thêm giá trị cho kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: Nguyễn Dũng

Năm 2024, nhiều sự kiện lớn diễn ra như: Giải đua mô tô nước thế giới UIM - ABP Aquabike World Championship, Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O World Championship, Giải Teqball thế giới.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho biết: “Với Gia Lai, lợi thế càng rõ khi địa phương có không gian phát triển đa dạng. Không gian biển thuận lợi cho các môn thể thao ngoài trời, thể thao dưới nước; khu vực cao nguyên phù hợp với chạy địa hình, trekking, đạp xe và các hoạt động khám phá thiên nhiên.

Cùng với đó, những giá trị văn hóa như võ cổ truyền, cồng chiêng, lễ hội và đời sống cộng đồng tạo thêm chất liệu để xây dựng các sự kiện thể thao có câu chuyện riêng, gắn với từng không gian và thế mạnh của địa phương”.

Theo ông Bùi Trung Hiếu, khi một giải đấu được đặt trong không gian của điểm đến, giá trị tạo ra cũng vượt khỏi sân đấu. VĐV, HLV, trọng tài, người thân và khán giả đều phát sinh nhu cầu lưu trú, ăn uống, đi lại, tham quan, mua sắm.

Các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, vận tải và dịch vụ có thêm cơ hội phục vụ dòng khách này. Đó cũng là lý do việc đăng cai các giải đấu ngày càng được nhìn nhận ở góc độ rộng hơn.

Khi sự kiện tạo được dấu ấn, hình ảnh điểm đến có thêm cơ hội được biết đến; du khách ở lại lâu hơn, các dịch vụ địa phương có thêm cơ hội tăng doanh thu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế thể thao là xu hướng mà tỉnh đặc biệt quan tâm. Chúng tôi xác định thể thao không chỉ dừng lại ở thành tích hay phong trào, mà cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái kinh tế, để phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, tỉnh có chủ trương và sẵn sàng đăng cai các hoạt động thể thao nhằm phục vụ mục tiêu này”.

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Gia Lai đang có những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế thể thao. Vấn đề còn lại là lựa chọn đúng môn thể thao, đúng không gian, xây dựng được sản phẩm phù hợp và tạo sự tham gia thực chất của doanh nghiệp.

Khi những yếu tố ấy được kết nối, thể thao có thể trở thành một kênh quảng bá hiệu quả, đồng thời mở thêm dư địa cho du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.