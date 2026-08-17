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Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO: Thêm sân chơi, thêm cơ hội

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(GLO)- Từ những tay vợt mới làm quen với bóng bàn đến các vận động viên hướng tới những sân chơi lớn hơn, Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026 đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, rèn bản lĩnh và nuôi dưỡng niềm đam mê cho các tay vợt trẻ.

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Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026. Ảnh: M.C

Sôi nổi trên từng đường bóng

Tiếng bóng liên tục vang lên tại Câu lạc bộ (CLB) bóng bàn Tín Phát (phường Diên Hồng). Trên các bàn đấu, những tay vợt nhỏ tuổi tập trung cao độ, thực hiện những pha giao bóng, đôi công và bám đuổi từng điểm số. Bên ngoài sân, huấn luyện viên, phụ huynh và đồng đội chăm chú theo dõi, cổ vũ.

Giải do Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ ngày 14 đến 16-8, quy tụ 121 vận động viên đến từ 14 câu lạc bộ, đơn vị của Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Các tay vợt tranh tài ở 5 nhóm tuổi: dưới 10, 10-11, 12-13, 14-15 và 16-18 tuổi, với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

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Đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ các tay vợt trẻ tranh tài tại giải đấu. Ảnh: M.C

So với lần tổ chức đầu tiên năm 2025, giải năm nay có bước phát triển rõ nét khi số vận động viên tăng từ 66 lên 121 người, số CLB, đơn vị tham gia tăng từ 8 lên 14. Đáng chú ý, sự góp mặt của các đơn vị ngoài tỉnh giúp các tay vợt trẻ có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát với nhiều đối thủ, qua đó tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ.

Không chỉ tạo không khí thể thao sôi động trước thềm năm học mới, giải đấu còn mở rộng cơ hội cọ xát, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho bóng bàn trẻ Gia Lai và khu vực.

Ở mỗi lứa tuổi, các vận động viên đến với giải bằng những mục tiêu khác nhau. Nguyễn Vũ Gia Phúc (16 tuổi, CLB bóng bàn Tín Phát, tỉnh Gia Lai) trở lại sân chơi này sau khi giành huy chương bạc ở lần tổ chức trước. Năm nay, Phúc thử sức ở nội dung đơn nam nhóm tuổi 16-18 và phải đối đầu với nhiều tay vợt mạnh.

“Em cảm thấy khá phấn khởi, nhưng cũng có chút lo lắng. Em thi đấu nỗ lực và giành được huy chương vàng ở giải lần này. Qua đó, em có thêm kinh nghiệm cho những giải đấu sau”, Phúc chia sẻ.

Trong khi đó, Đinh Trà Giang (13 tuổi, CLB bóng bàn Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để lại dấu ấn với tấm huy chương vàng nội dung đơn nữ nhóm tuổi 12-13.

Trong trận chung kết, Giang nhớ nhất pha bóng cuối cùng. Bị đối thủ đánh vào góc khó, em vẫn kịp di chuyển và giật trả bóng để giành chiến thắng.

“Em khá hạnh phúc vì đã tham gia nhiều giải, nhưng ở giải này, em cảm thấy mình thi đấu tốt nhất”, Giang chia sẻ.

Mỗi buổi chiều, Giang dành khoảng 2 giờ tập luyện. Ngoài rèn kỹ thuật, em còn theo dõi các trận đấu lớn trên thế giới để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Sau tấm huy chương vàng tại Gia Lai, tay vợt 13 tuổi đặt mục tiêu tiếp tục tập luyện, hướng tới các giải đấu trẻ cấp quốc gia trong năm 2027.

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Chị Nguyễn Thị Cẩm Uyên cùng con trai Nguyễn Đức Nam tại giải đấu. Theo chị Uyên, bóng bàn giúp Nam rèn sức khỏe, sự tập trung và phản xạ nhanh. Ảnh: M.C

Ở nhóm tuổi nhỏ hơn, Nguyễn Đức Nam (8 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) đến với giải sau khoảng 9 tháng làm quen với bóng bàn. Em chủ yếu tham gia để học hỏi, trải nghiệm và cọ xát với các bạn.

Theo chị Nguyễn Thị Cẩm Uyên - mẹ của Nam, bóng bàn giúp trẻ rèn sức khỏe, sự tập trung và phản xạ nhanh. Tại giải, Nam thi đấu khá tốt và có cơ hội vào bán kết. Tuy nhiên, do có 3 vận động viên bằng điểm ở vòng bảng và thua về tỷ số, em phải dừng bước.

“Qua tập luyện, phụ huynh thấy cháu có tinh thần học hỏi, phản xạ nhanh hơn và không còn mê đồ điện tử nữa”, chị Uyên chia sẻ.

Với Nam, kết quả chưa phải điều quan trọng nhất. Sau mỗi trận đấu, em có thêm trải nghiệm, sự tự tin và động lực tiếp tục tập luyện.

Tạo nguồn cho bóng bàn trẻ

Theo anh Nguyễn Bảo Đức, Chủ nhiệm CLB Bóng bàn Bảo Đức C3KT (tỉnh Quảng Ngãi), việc quy tụ các tay vợt đến từ nhiều địa phương góp phần nâng tính cạnh tranh của giải, đồng thời cho thấy trình độ bóng bàn trẻ ngày càng được nâng lên.

“Các bạn tuổi còn nhỏ nhưng chuyên môn đã gần tương đương với các anh chị ở lứa tuổi trên. Khả năng cạnh tranh để có thành tích tại giải này khá cao, không dễ dàng”, anh Đức nhận xét.

Theo anh Đức, việc duy trì những sân chơi như Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO sẽ góp phần khơi dậy niềm đam mê và tạo sự lan tỏa giữa phong trào bóng bàn các địa phương.

Ông Từ Văn Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Gia Lai, cho biết thanh thiếu niên, nhi đồng là lực lượng kế cận của môn bóng bàn. Vì vậy, Liên đoàn mong muốn duy trì giải thường niên, từng bước mở rộng quy mô, đồng thời phát hiện, tuyển chọn và đào tạo những vận động viên có tố chất để tạo nguồn tham gia các giải đấu trong nước.

“Chúng tôi tổ chức giải này để tìm kiếm những hạt nhân có tố chất, tuyển chọn, huấn luyện và tạo điều kiện để các cháu tham gia các giải đấu trong nước, qua đó cọ xát và nâng cao trình độ”, ông Thắng cho biết.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 17 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 34 huy chương đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Sau 3 ngày tranh tài, những tấm huy chương là sự ghi nhận cho nỗ lực của các tay vợt trẻ. Quan trọng hơn, những trận đấu, những pha bóng và trải nghiệm trên bàn đấu sẽ trở thành hành trang giúp các em tiếp tục tiến bộ.

Từ một giải đấu phong trào, nếu được duy trì bài bản và mở rộng chất lượng chuyên môn, đây có thể trở thành một trong những kênh quan trọng để Gia Lai phát hiện, bồi dưỡng lực lượng bóng bàn trẻ, từng bước đưa các tay vợt triển vọng đến những sân chơi lớn hơn.

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