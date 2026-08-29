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Vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026: Chờ cuộc đua nước rút

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HUỲNH VỸ

(GLO)- Sau chặng thi đấu đầu tiên, một số “gương mặt” nổi bật đã dần lộ diện trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai năm 2026. 7 môn còn lại của vòng chung kết có tính cạnh tranh cao, cuộc đua thành tích hứa hẹn vẫn có nhiều biến động đáng chú ý.

Vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 15-9 tại các phường Pleiku, Quy Nhơn và An Nhơn Nam, với 7 môn gồm: bóng đá nam 11 người; bóng chuyền nam, nữ; võ cổ truyền; cờ vua; cờ tướng; điền kinh và bơi lội.

Đây là chặng thi đấu được chờ đợi sẽ tạo ra nhiều biến động trên bảng tổng sắp khi các môn đều có tính cạnh tranh cao và nhiều nội dung tranh huy chương. Vì vậy, kết quả vòng chung kết được xem là một trong những cơ sở quan trọng để nhìn nhận thực lực và sự phát triển phong trào TDTT của các địa phương trong giai đoạn mới.

Xã Đak Đoa và Ia Krái đua nước rút

Hiện tại, tại bảng tổng sắp huy chương khối xã, Đak Đoa đang tạm dẫn đầu với 12 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB), 16 huy chương đồng (HCĐ); Ia Krái đứng thứ 2 với 11 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ. Khoảng cách giữa Ia Grai (9 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ) và Phú Túc (8 HCV, 13 HCB và 20 HCĐ) cũng đang bám sát. Phía sau là Chư Prông, Chư Pưh, Đức Cơ và Tuy Phước.

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Môn bóng đá sẽ mở màn vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 12-9. Ảnh: H.V

Với khoảng cách hiện tại, Đak Đoa chưa thể yên tâm với vị trí dẫn đầu, khi phía trước còn những môn có nhiều nội dung. Chỉ cần Ia Krái giành thêm một số HCV ở các môn cuối, cuộc đua có thể lập tức thay đổi. Trong khi đó, khoảng cách giữa Ia Grai và Phú Túc chỉ 1 HCV, khiến cuộc cạnh tranh ở nhóm tiếp theo cũng rất đáng chú ý.

Thành tích hiện tại của các địa phương phần nào phản ánh nền tảng phong trào TDTT được xây dựng từ trước. Tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2022, Ia Grai giành vị trí thứ 2 toàn đoàn với 27 HCV, 13 HCB, 17 HCĐ; Đak Đoa đứng thứ 3 với 13 HCV, 18 HCB, 14 HCĐ.

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Môn bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh và Nhà thi đấu thể thao phường Pleiku. Ảnh: H.V

Tuy nhiên, với những thay đổi về địa bàn và lực lượng sau sắp xếp đơn vị hành chính, cuộc đua năm nay có thể xuất hiện những nhân tố mới. Bởi vậy, 7 môn cuối sẽ là thời điểm các xã phát huy lực lượng và thế mạnh riêng và đều có thể tạo ra biến động lớn trên bảng tổng sắp.

Đak Đoa đang có lợi thế dẫn đầu nhưng Ia Krái hoàn toàn có khả năng tạo sức ép. Trong khi đó, Ia Grai và Phú Túc dù đang đứng sau vẫn còn cơ hội chen vào cuộc đua nếu sở hữu lực lượng mạnh ở những môn còn lại.

Pleiku rộng cửa về đích

Ở khối phường, ngành, phường Pleiku đang cho thấy ưu thế vượt trội khi tạm sở hữu 81 huy chương, gồm 29 HCV, 24 HCB và 28 HCĐ. Đáng chú ý, riêng Pleiku đã giành số huy chương nhiều hơn tổng thành tích của 2 đơn vị xếp sau là đoàn Sở GD&ĐT (19 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ) và phường Quy Nhơn (13 HCV, 4 HCB và 20 HCĐ ) cộng lại.

Nhìn vào thành tích hiện tại, Pleiku đang có ưu thế rõ rệt cả về số lượng huy chương lẫn điểm số. Đây cũng là vị trí có cơ sở nếu nhìn từ kết quả Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX-2022, khi TP. Pleiku giành ngôi nhất toàn đoàn với 64 HCV, 42 HCB, 38 HCĐ, bỏ xa các đơn vị phía sau.

Lợi thế này giúp Pleiku bước vào 7 môn cuối với tâm thế khá thuận lợi. Nếu duy trì được phong độ, Pleiku nhiều khả năng sẽ giữ vững vị trí dẫn đầu.

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Môn điền kinh diễn ra từ ngày 10 đến 14-9 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Ảnh: H.V

Với lực lượng được chuẩn bị khá toàn diện, Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026, phường Pleiku đăng ký tham gia 14/22 môn. Riêng vòng chung kết, phường Pleiku đăng ký tranh tài ở 4/7 môn gồm: cờ vua, bơi, điền kinh và võ cổ truyền.

Để chuẩn bị lực lượng tranh tài, địa phương đã tiến hành rà soát, tuyển chọn những VĐV có thành tích tốt từ cơ sở, tổ dân phố; đồng thời tăng cường mật độ tập luyện, chú trọng rèn thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật.

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Phường Pleiku xác định bơi lội là một trong những môn thế mạnh, qua đó nỗ lực để giành thành tích cao tại vòng chung kết. Ảnh: H.V

Theo ông Hồ Văn Hiển - Viên chức phụ trách thể thao UBND phường Pleiku, bơi lội được xác định là một trong những môn thế mạnh, bởi địa phương có phong trào phát triển và sở hữu lực lượng VĐV nòng cốt từng đạt thành tích tốt ở các giải đấu trước.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho Đại hội cũng gặp không ít khó khăn khi thời gian tập trung của VĐV còn hạn chế, nhiều VĐV phải cân đối giữa tập luyện và công việc cá nhân; cơ sở vật chất phục vụ một số môn chuyên sâu chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu.

“Với sự quan tâm của lãnh đạo phường, đồng hành của người dân và nỗ lực của các VĐV, đoàn Pleiku quyết tâm thi đấu hết khả năng, hướng đến mục tiêu lọt top 3 toàn đoàn” - ông Hiển nói thêm.

Ở phía sau, đoàn ngành Sở GD&ĐT và phường Quy Nhơn đang có khoảng cách khá lớn về điểm số. Tuy nhiên, các đoàn này lại có nền tảng tốt ở một số môn còn lại, nên vẫn còn cơ hội thu hẹp.

Với những cuộc đua đang mở ra ở cả hai nhóm phường và xã, 7 môn còn lại được kỳ vọng sẽ mang đến chặng nước rút hấp dẫn trước khi Đại hội xác định thứ hạng chung cuộc. Quan trọng hơn, các địa phương cũng sẽ có thêm cơ sở để nhìn nhận thế mạnh, hạn chế và định hướng đầu tư cho phong trào TDTT trong giai đoạn mới.

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Môn võ cổ truyền hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn tại vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đây là kỳ Đại hội TDTT đầu tiên của tỉnh Gia Lai sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính. Việc hình thành những đơn vị mới kéo theo sự thay đổi về địa bàn, quy mô và lực lượng, khiến tương quan giữa các đoàn có nhiều điểm khác biệt so với trước.

“Thời gian qua, Ban Tổ chức đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát kỹ sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị chu đáo công tác an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy, giao thông và các điều kiện phục vụ các đoàn VĐV.

Nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng tiểu ban, bộ phận; các địa điểm thi đấu cũng được kiểm tra thực tế để kịp thời bổ sung, hoàn thiện những điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho vòng chung kết” - ông Ý nói.

Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 có chủ đề “Thể thao Gia Lai - Khát vọng phát triển”, thể hiện quyết tâm xây dựng nền thể dục thể thao Gia Lai phát triển toàn diện, hiện đại, bền vững; góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên của con người Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 8-9, tại sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn).

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