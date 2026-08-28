Những số điện thoại du khách nên lưu khi đến Quy Nhơn, Pleiku dịp lễ 2-9

(GLO)- Để thuận tiện trong hành trình khám phá Quy Nhơn, Pleiku dịp lễ Quốc khánh 2-9, du khách nên lưu sẵn những số điện thoại cần thiết để chủ động liên hệ khi cần hỗ trợ về an ninh, y tế, giao thông, ăn uống và các dịch vụ du lịch.

1. Các số điện thoại khẩn cấp

113: Công an, an ninh, báo mất cắp, sự cố.

114: Báo cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.

115: Cấp cứu y tế, tai nạn, bệnh cấp tính, ngộ độc.

112: Cứu nạn, cứu hộ, thiên tai và các sự cố khẩn cấp.

1900 5858 26: Phản ánh các vấn đề về an toàn thực phẩm.

0256 3822 184: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

0269 656 6366: Trung tâm Y tế Quy Nhơn.

0942 675 115: Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

0269 382 4111: Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

0269 388 7033: Trung tâm Y tế Pleiku

0971.666.389 - 0981.666.389: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai); phản ánh các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức.

2. Di chuyển, taxi và xe điện

1555: Tổng đài Xanh SM, đặt taxi điện.

0256 368 6868: Sun Taxi Quy Nhơn.

0583 666 777: Taxi Quy Nhơn City

0799 3790 79: Xe Điện du lịch Quy Nhơn, phục vụ tham quan, du lịch trong khu vực trung tâm đô thị Quy Nhơn.

0269 379 7979: Taxi Phố Núi

0269 383 8383: Taxi Mai Linh

0269 377 8899: Sun Taxi

Du khách nên lưu lại một số số điện thoại cần thiết để thuận tiện tham quan, trải nghiệm dịp lễ 2-9. Ảnh: H.V

3. Đặt tour, tham quan

Nếu đi theo đoàn hoặc nhóm đông người, du khách có thể lựa chọn dịch vụ xe đưa đón tận nơi để chủ động thời gian và thuận tiện trong việc di chuyển. Trước khi đặt tour, du khách nên hỏi rõ lịch trình, điểm đón - trả, giá dịch vụ và các khoản chi phí phát sinh để chủ động trong chuyến đi.

0337 180 410: Dịch vụ ship đồ trong khu vực Pleiku 24/24.

0386 422 633: Dịch vụ tour các điểm quanh Pleiku.

0269 387 5783: Công ty Dịch vụ Lữ hành Pleiku.

Một số đơn vị cung cấp dịch vụ có thể tham khảo: 1900 6027 - 0913 72 72 72 (Saco Travel); 0949 53 77 55 (Danang Transfer).

Du khách có nhu cầu tham quan các điểm đến nổi tiếng có thể tham khảo dịch vụ đặt tour Kỳ Co - Eo Gió qua số điện thoại 0969 144 219; tour ghép Pleiku - Quy Nhơn qua các số 0935 070 977 - 0989 882 943.

Biển Hồ Pleiku xanh trong - một điểm đến hấp dẫn du khách khi khám phá Pleiku dịp lễ 2-9. Ảnh: Bi Ly

Đối với hoạt động tắm biển, vui chơi ven biển, hồ, du khách cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, chú ý các biển cảnh báo và không xuống nước khi thời tiết, sóng biển diễn biến bất lợi. Các gia đình có trẻ nhỏ cần bố trí người lớn theo dõi sát trẻ trong suốt thời gian vui chơi nhằm bảo đảm an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.