Một thành phố ở Việt Nam vào top 'có cuộc sống về đêm tuyệt nhất thế giới'

20 thành phố có cuộc sống về đêm tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 do tạp chí du lịch Anh Time Out bình chọn có một đại diện của Việt Nam.

Từ Bangkok đến Berlin, từ Medellin đến Mexico City, danh sách "Những thành phố có cuộc sống về đêm tuyệt nhất" do Time Out và Intrepid Travel phối hợp thực hiện chính là cẩm nang toàn diện về các "thủ phủ" giải trí sau giờ hành chính hiện nay. Để xây dựng bảng xếp hạng này, tạp chí đã trực tiếp tham khảo ý kiến của những người am hiểu thành phố nhất - chính là người dân địa phương - và lắng nghe họ chia sẻ về bức tranh đời sống về đêm tại quê hương mình, bao gồm mọi khía cạnh từ các hộp đêm đến quán bar phục vụ cocktail, chi phí vui chơi, chất lượng tổng thể của các hoạt động về đêm, khả năng kết nối cộng đồng, cũng như mức độ an toàn, sôi động, hiếu khách và đa dạng của thành phố.

Để đảm bảo tính đại diện toàn cầu, mỗi quốc gia chỉ có một thành phố đạt điểm số cao nhất được góp mặt trong danh sách này.

Phố đêm Tạ Hiện đông đúc du khách và người dân địa phương mỗi tối

Tại Việt Nam, Hà Nội được chọn vào danh sách, vị trí 15. Ở Hà Nội, những cuộc vui về đêm diễn ra ngay trước mắt. Bia hơi tươi rói luôn sẵn sàng ở mọi góc phố, và gần đây, các quán bia thủ công vỉa hè cũng đã góp phần làm sôi động thêm không khí này. Tuy nhiên, để tìm được những quán bar hay câu lạc bộ đặc biệt nhất, bạn cần phải chịu khó tìm tòi bởi khó có thể tình cờ bắt gặp: Workshop14 - nơi từng được vinh danh là "One To Watch" (Điểm đến đáng chú ý) tại giải thưởng Asia's 50 Best năm ngoái và hiện xếp thứ 34 (thứ hạng cao nhất mà một quán bar Việt Nam từng đạt được) - nổi tiếng là khó tìm; hay The Haflington, một quán bar phong cách "speakeasy" (bí mật) nằm trong khu phố cổ, nơi du khách phải len qua những bộ quần áo đang phơi của nhà hàng xóm mới có thể bước vào.

"Khi muốn tận hưởng những khoảnh khắc sôi động nhất, hãy đến khu vực sông Hồng, nơi Unmute tọa lạc ngay phía trên chợ đầu mối Long Biên hoạt động suốt đêm. Với hệ thống âm thanh được thiết kế riêng và sàn nhảy có độ đàn hồi đặc biệt, nơi đây quy tụ những DJ trẻ tài năng và cá tính nhất cả nước; vào năm 2026, Unmute đã đăng cai tổ chức Equation - lễ hội âm nhạc điện tử của Việt Nam vốn trước đó thường diễn ra trong một hang động trên núi. Khi quán đóng cửa lúc 5 giờ sáng, khu chợ bên dưới vẫn đang tấp nập kẻ mua người bán, vì vậy hãy khép lại đêm vui bằng một tô phở nóng hổi lúc bình minh, ngay trên con phố nơi hành trình đã bắt đầu", Time Out viết.

Hà Nội đồng hạng với Bengaluru khi đạt điểm số cao thứ hai về tinh thần cộng đồng; 82% người dân địa phương cho biết việc kết nối với những người khác trong thành phố rất dễ dàng. Thành phố cũng đạt điểm số tốt về cả chất lượng lẫn mức chi phí hợp lý cho các hoạt động giải trí về đêm, với tỷ lệ lần lượt 67% và 63%.

Dưới đây là danh sách cụ thể 20 thành phố: Bangkok, Berlin, New York, Melbourne, Sao Paulo, Medellín, Johannesburg, Brighton, Bắc Kinh, Amsterdam, Porto, Hồng Kông, Athens, Madrid, Hà Nội, Seoul, Bengaluru, Accra, Singapore, New Mexico city.

Theo Vi Nguyễn (TNO)