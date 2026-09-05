Việt Nam có khách sạn trong top tốt nhất thế giới

Tổ chức chuyên về xếp hạng khách sạn toàn cầu The World's 50 Best Hotels 2026 vừa công bố danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới. Trong đó, một khách sạn ở Hà Nội giữ vị trí 81.

Việc The World's 50 Best Hotels 2026 mở rộng danh sách top 50 thành top 100 khẳng định cam kết của tổ chức này trong việc ghi nhận phạm vi rộng hơn các trải nghiệm dịch vụ khách sạn xuất sắc. Danh sách bao gồm các khách sạn tại 23 vùng lãnh thổ và 40 thành phố, trong đó có 10 khách sạn độc lập, xếp từ vị trí 51 đến 100.

Châu Á dẫn đầu danh sách với 20 khách sạn được xếp hạng, bao gồm 7 khách sạn tại Nhật Bản như Park Hyatt Tokyo (hạng 53), Hotel The Mitsui ở Kyoto (hạng 79) và Waldorf Astoria Osaka (hạng 89). Hai khách sạn tại Trung Quốc đại lục cũng góp mặt trong danh sách là Mandarin Oriental Shenzhen (hạng 90) và The Peninsula Shanghai (hạng 99).

La Réserve Paris, Pháp đứng đầu danh sách mở rộng ở vị trí 51, trong tổng số 16 khách sạn tại châu Âu được vinh danh. Ý chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng châu Âu với 9 khách sạn. Ngoài ra, Vương quốc Anh có hai khách sạn và Thổ Nhĩ Kỳ có một. New York dẫn đầu khu vực Bắc Mỹ với ba khách sạn, trong đó có cái tên nổi tiếng là The Fifth Avenue Hotel (hạng 78) hay Beverly Hills Hotel ở Los Angeles (xếp thứ 65) - đây chính là "Hotel California" ngoài đời thực, từng trở nên bất hủ nhờ xuất hiện trên bìa album bán chạy nhất năm 1976 của ban nhạc Eagles.

Tại Việt Nam, đại diện duy nhất là khách sạn Capella Hanoi, kiệt tác của kiến trúc sư Bill Bensley và Tập đoàn Sun Group. Tọa lạc tại số 11 Lê Phụng Hiểu, trên cung đường đẹp bậc nhất của thủ đô Hà Nội, khách sạn boutique đầu tiên của Sun Group mang kiến trúc độc đáo Art Nouveau và Art Deco, tái hiện lại một lữ quán xa hoa dành cho những nghệ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của nhạc Opera những năm 1920. Đây cũng là khách sạn đầu tiên mà thương hiệu Capella vận hành tại Việt Nam.

Khách sạn Capella Hanoi từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế

47 căn phòng của khách sạn đều được đặt tên theo các diễn viên, ca sĩ, nhà biên kịch nổi tiếng thế giới trong thời đại này như Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Lina Cavalieri... hay các vở kịch Opera để đời như Madama Butterfly, Turando, Scheherazade để gợi nhắc về một quá khứ "hào hùng" của loại hình nghệ thuật quý tộc này. Mỗi căn phòng đều sở hữu một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật hay các kỷ vật khác nhau theo chủ đề của từng phòng, khiến du khách như lạc trong một viện bảo tàng thu nhỏ ngay giữa trung tâm thủ đô.

Theo Vi Nguyễn (TNO)