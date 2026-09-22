Vietravel Airlines đón Airbus A321, sẵn sàng cao điểm cuối năm

(GLO)- Vietravel Airlines vừa tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321, góp phần tăng cường năng lực khai thác và chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng trong dịp cuối năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027.

Ngày 21-9, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292, nằm trong kế hoạch mở rộng đội tàu bay của hãng.

Tàu bay Airbus 321 mang số hiệu VN-A292 dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1-10-2026. Ảnh: Mỹ Yến/NDO

Tàu bay có cấu hình 228 ghế, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1-10-2026 sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và khai thác theo quy định. Việc bổ sung tàu bay nhằm tăng nguồn cung, nâng cao tính linh hoạt trong điều hành lịch bay và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo kế hoạch, Vietravel Airlines dự kiến khai thác hai đường bay TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa từ ngày 1-10-2026. Tại thị trường quốc tế, hãng đang hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay thường lệ Hà Nội - Thâm Quyến (Trung Quốc), tiếp nối đường bay TP. Hồ Chí Minh - Thâm Quyến đã được đưa vào khai thác từ tháng 8-2026.

Bên cạnh việc mở rộng đội tàu bay, Vietravel Airlines đã triển khai mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027. Các chính sách giá vé và điều kiện áp dụng được thực hiện theo từng hành trình, thời điểm đặt vé và hạng vé.

Việc tiếp nhận thêm Airbus A321 góp phần nâng cao năng lực khai thác của Vietravel Airlines, tạo điều kiện mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế, đồng thời tăng khả năng phục vụ hành khách trong mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.