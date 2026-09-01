Hà Nội miễn phí tham quan di tích, danh thắng trong ngày Quốc khánh 2/9

Việc miễn phí tham quan trong ngày Quốc khánh cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Văn Miếu-Quốc Tử giám. Ảnh: Vietnam+

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh 2/9, theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 25/8/2026, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, theo đó thành phố sẽ mở cửa miễn phí các điểm tham quan theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phù hợp quy định; báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền, nếu có.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế miễn phí tham quan tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do thành phố quản lý trong các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2026.

Dịp Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy (29/8) đến hết thứ Tư (2/9). Trong đó, hai ngày nghỉ lễ theo quy định là 1 và 2/9; ngày làm việc thứ Hai (31/8) được hoán đổi sang thứ Bảy (22/8).

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ ngày 2/9 và một trong hai ngày liền kề là 1/9 hoặc 3/9, phù hợp điều kiện hoạt động của từng đơn vị.

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan di tích Nhà tù Hoả Lò. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Để chuẩn bị phục vụ người dân, du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, các đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ trong kỳ nghỉ lễ.

Các địa phương được đề nghị phối hợp với lực lượng công an, y tế, giao thông và cơ quan liên quan bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; xây dựng phương án phân luồng, điều tiết khách tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, tránh quá tải và ùn tắc.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai giá và bán đúng giá niêm yết; kịp thời xử lý tình trạng chèo kéo, ép khách hoặc tùy tiện nâng giá.

Các khu, điểm tham quan được đề nghị bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ du khách, chủ động xử lý tình huống phát sinh; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

Cùng với đó, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và trưng bày chuyên đề phục vụ nhân dân, du khách trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra tại nhiều địa bàn, trong đó có phường Hoàn Kiếm và các xã Hòa Lạc, Đan Phượng, Minh Châu, Phúc Sơn, Bát Tràng, Đại Xuyên.

Tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, dự kiến trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” diễn ra từ ngày 19/8 đến 5/9, giới thiệu những đóng góp, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Việc miễn phí tham quan trong ngày Quốc khánh cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, du khách, góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Theo Trung Nguyên (TTXVN/Vietnam+)