Gợi ý những bãi biển đẹp cho kỳ nghỉ 2-9 ở Gia Lai

(GLO)- Với lợi thế sở hữu nhiều bãi biển đẹp, từ những điểm đến sôi động, thuận tiện vui chơi đến những vùng biển còn giữ vẻ nguyên sơ, Gia Lai có nhiều lựa chọn để du khách thư giãn, khám phá và thưởng thức hải sản trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Không cần đi quá xa, một hành trình dọc tuyến ven biển có thể đưa du khách qua nhiều không gian khác nhau: biển xanh ở Quy Nhơn, làng chài Nhơn Hải, vẻ đẹp nổi tiếng của Kỳ Co, những bãi biển yên bình ở Hoài Hải, Lộ Diêu hay cảnh quan đặc biệt tại Mũi Vi Rồng, Đề Gi.

Kỳ Co - điểm hẹn nổi tiếng của biển Gia Lai

Nhắc đến những điểm đến biển nổi bật của Gia Lai, Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông) là cái tên khó bỏ qua. Nơi đây gây ấn tượng bởi màu nước trong xanh, bãi cát sáng màu và địa hình núi đá bao quanh, tạo nên một không gian vừa khoáng đạt vừa riêng tư.

Kỳ Co được mệnh danh là thiên đường biển của Gia Lai. Ảnh: Thanh Sáng

Kỳ Co phù hợp với nhiều nhóm du khách, từ gia đình, nhóm bạn đến những người yêu thích khám phá thiên nhiên. Ngoài tắm biển, du khách có thể dành thời gian thư giãn trên bãi cát, ngắm cảnh núi đá và trải nghiệm các hoạt động du lịch biển.

Dịp Quốc khánh, nếu lựa chọn Kỳ Co, du khách nên chủ động sắp xếp lịch trình và phương tiện di chuyển, đồng thời theo dõi tình hình thời tiết, biển động để bảo đảm an toàn.

Nhơn Hải - một ngày sống chậm bên làng chài

Cách không xa Kỳ Co, Nhơn Hải cũng thuộc phường Quy Nhơn Đông, mang một sắc thái khác. Nếu Kỳ Co nổi bật bởi cảnh quan thiên nhiên, Nhơn Hải lại hấp dẫn bởi sự gần gũi của một làng chài ven biển.

Đến Nhơn Hải, không chỉ tắm biển, du khách còn có thể cảm nhận được nhịp sống thường ngày của một làng chài lâu đời ở Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Những chiếc thuyền nằm trên mặt nước, nhịp sống của ngư dân và những hàng quán hải sản tạo nên không khí rất riêng. Du khách có thể dành một buổi trong ngày để tắm biển, thưởng thức hải sản tươi và khám phá đời sống của người dân địa phương.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những ai muốn chuyến đi có thêm trải nghiệm văn hóa, thay vì chỉ nghỉ dưỡng tại bãi biển.

Bãi biển Quy Nhơn - thuận tiện cho cả gia đình

Với những gia đình không muốn di chuyển nhiều, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn thuận tiện. Bãi biển nằm ngay khu vực đô thị, có thể dễ dàng kết hợp tắm biển với dạo phố, thưởng thức các món ăn đặc trưng và khám phá những điểm tham quan trong khu vực.

Bờ biển dài ôm trọn lấy đô thị Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Sáng

Điểm cộng của khu vực này là hệ thống dịch vụ khá đa dạng. Du khách có thể chủ động lựa chọn thời gian vui chơi, sau đó trở về nơi lưu trú mà không phải dành quá nhiều thời gian cho việc di chuyển.

Đặc biệt, vào dịp lễ, không khí tại khu vực trung tâm thường sôi động hơn, phù hợp với những người thích một kỳ nghỉ kết hợp giữa biển, ẩm thực và các hoạt động vui chơi.

Bãi Xép - biển xanh, nắng vàng

Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) là một trong những điểm đến ven biển nổi bật của tỉnh Gia Lai, mang vẻ đẹp hài hòa giữa biển xanh, bờ cát vàng, ghềnh đá và những triền cỏ xanh trải dài. Không quá ồn ào, náo nhiệt, nơi đây tạo ấn tượng bởi không gian yên bình, cảnh quan tự nhiên và những cung đường ven biển đẹp mắt. Du khách đến Bãi Xép có thể tắm biển, đi dạo trên bờ cát, ngắm bình minh hoặc tận hưởng không khí trong lành giữa thiên nhiên.

Vẻ đẹp bình yên, thơ mộng của Bãi Xép. Ảnh: Phương Vi

Đặc biệt, Bãi Xép từng xuất hiện trong bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, góp phần đưa vẻ đẹp của vùng biển này đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Với cảnh sắc thơ mộng và nét hoang sơ đặc trưng, Bãi Xép đang trở thành một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi khám phá biển Gia Lai.

Cát Tiến - thêm lựa chọn trên cung đường ven biển

Thuộc xã Cát Tiến, bãi biển Cát Tiến là một gợi ý đáng cân nhắc cho kỳ nghỉ 2-9. Không gian biển rộng, thoáng cùng vị trí trên tuyến ven biển giúp nơi đây thuận lợi để kết hợp với các điểm tham quan khác trong cùng hành trình.

Một chuyến đi đến Cát Tiến có thể được thiết kế theo hướng khám phá trong ngày hoặc kết hợp nghỉ dưỡng, tùy quỹ thời gian của du khách.

Lộ Diêu - tìm về miền biển bình yên

Nếu muốn tránh những khu vực đông đúc trong dịp lễ, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) là lựa chọn đáng chú ý. Nơi đây hấp dẫn bởi biển xanh, bãi cát trắng trải dài và núi đồi nằm cạnh nhau làm thành một bức tranh thiên nhiên hài hòa, thanh bình.

Biển xanh, cát trắng hòa cùng núi đồi đem đến cho Lộ Diêu một vẻ đẹp yên bình, hoang sơ. Ảnh: Dũng Nhân

Không gian tương đối yên tĩnh giúp Lộ Diêu phù hợp với những chuyến đi thiên về nghỉ ngơi, chụp ảnh và tận hưởng cảnh quan. Du khách cũng có thể kết hợp khám phá đời sống của cư dân vùng biển và thưởng thức những món hải sản địa phương.

Điểm hấp dẫn của Lộ Diêu nằm ở chính sự mộc mạc. Không quá nhiều hoạt động náo nhiệt, nơi đây phù hợp với những người muốn dành vài giờ hoặc một ngày để tạm rời nhịp sống bận rộn.

Hoài Hải - vẻ đẹp mộc mạc bên biển

Bãi biển Hoài Hải (phường Hoài Nhơn Đông) cũng là một gợi ý dành cho những du khách yêu thiên nhiên. Không gian biển ở đây mang vẻ đẹp bình dị, thích hợp để tắm biển, ngắm cảnh và thưởng thức hải sản.

Cảnh đẹp tại biển Hoài Hải được chụp từ trên cao. Ảnh: VTC News

So với những điểm đến nổi tiếng hơn, Hoài Hải có thể mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thả. Đây là lựa chọn phù hợp cho các nhóm bạn hoặc gia đình muốn tìm một điểm dừng chân không quá ồn ào.

Làng chài Xuân Thạnh

Tại xã Phù Mỹ Đông, khu vực biển Xuân Thạnh gây ấn tượng với cảnh quan gồm Bãi Trước và Bãi Sau, được ngăn cách bởi gành đá có tục danh Gành Méc.

Làng biển Xuân Thạnh nép mình bên bờ biển xanh ngắt. Ảnh: Đoan Ngọc

Không chỉ có cảnh biển, khu vực này còn mang nét đặc trưng của một làng chài ven biển. Du khách có thể kết hợp ngắm cảnh, tắm biển, khám phá đời sống ngư dân và thưởng thức hải sản trong hành trình.

Với những người yêu thích chụp ảnh, các ghềnh đá, bãi cát và không gian làng biển cũng tạo nên nhiều góc cảnh tự nhiên, mộc mạc.

Mũi Vi Rồng - khám phá cảnh quan đặc biệt

Không đơn thuần là một bãi tắm, Mũi Vi Rồng (xã Phù Mỹ Đông) là điểm đến dành cho những người thích khám phá cảnh quan. Khối đá vươn ra biển cùng ghềnh đá và hang động tự nhiên tạo nên diện mạo đặc biệt giữa không gian biển trời.

Mũi Vi Rồng là phần nhô ra biển của dãy núi Tân Phụng nhìn giống như một con rồng đang vươn ra đại dương. Ảnh: Nguyễn Dũng

Du khách có thể kết hợp tham quan Mũi Vi Rồng với các điểm đến ven biển lân cận để tạo thành một hành trình trong ngày. Đây cũng là nơi thích hợp để ngắm cảnh, chụp ảnh và cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên của vùng biển phía Bắc Gia Lai.

Đề Gi - trải nghiệm nhịp sống vùng biển

Khu vực biển Đề Gi (xã Đề Gi) là một lựa chọn khác cho hành trình khám phá biển. Không gian nơi đây gắn với hoạt động của làng chài và đời sống ngư dân, mang đến trải nghiệm khác với những khu du lịch biển đông đúc.

Đề Gi là một trong những điểm đến đáng để du khách dành thời gian khám phá. Ảnh nguồn mia.vn

Một chuyến đi Đề Gi có thể kết hợp tham quan cảnh biển, tìm hiểu đời sống làng chài và thưởng thức hải sản địa phương. Với du khách yêu thích những hành trình khám phá chậm, đây là điểm đến đáng dành thời gian.

Nhơn Châu - tìm về xã đảo tiền tiêu

Nếu muốn đổi gió bằng một chuyến đi biển đảo, xã đảo Nhơn Châu là lựa chọn đáng để cân nhắc trong kỳ nghỉ 2-9. Tách biệt với đất liền, nơi đây mang vẻ đẹp mộc mạc với những bãi biển trong xanh, ghềnh đá và nhịp sống bình dị của cư dân trên đảo.

Xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hành trình đến Nhơn Châu không chỉ đơn thuần là tắm biển. Du khách có thể dành thời gian khám phá cảnh quan đảo, tìm hiểu đời sống ngư dân, thưởng thức hải sản và tận hưởng không khí trong lành giữa không gian biển trời.

Một trong những điểm tạo sức hút cho Nhơn Châu là vẻ đẹp còn khá tự nhiên. Những cung đường ven biển, bãi đá và làn nước xanh mở ra nhiều góc ngắm cảnh, chụp ảnh. Với những người yêu thích trải nghiệm, một ngày trên đảo có thể mang đến cảm giác tách khỏi sự náo nhiệt của phố thị.

Để chuyến đi thuận lợi trong dịp lễ, du khách nên chủ động tìm hiểu lịch tàu, thời tiết và tình hình biển trước khi xuất phát; đồng thời sắp xếp thời gian phù hợp với lịch trình tàu thuyền ra, vào đảo.

Lên lịch khám phá biển Gia Lai dịp 2-9

Tùy điểm xuất phát và thời gian nghỉ, du khách có thể lựa chọn những hành trình khác nhau. Với chuyến đi ngắn, các điểm Quy Nhơn - Nhơn Hải - Kỳ Co phù hợp với nhu cầu vừa tắm biển, vui chơi vừa thưởng thức ẩm thực.

Nếu muốn khám phá những vùng biển yên bình hơn, có thể lựa chọn cung Cát Tiến - Lộ Diêu - Hoài Hải. Trong khi đó, hành trình Xuân Thạnh - Mũi Vi Rồng - Đề Gi phù hợp với những du khách thích khám phá cảnh quan tự nhiên và đời sống làng biển.

Dịp Quốc khánh 2-9 thường là thời điểm lượng khách du lịch tăng cao. Vì vậy, du khách nên chủ động đặt phòng, phương tiện và các dịch vụ cần thiết; đồng thời theo dõi dự báo thời tiết, tình hình biển trước khi khởi hành. Khi tắm biển, cần lựa chọn khu vực an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ và không chủ quan trước những thay đổi bất thường của thời tiết.