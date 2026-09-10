(GLO)- Giữa màu xanh ngút ngàn của cao nguyên, hồ Ia Mơ Nông (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) hiện ra như một viên ngọc bích khổng lồ soi bóng mây trời.

Nhìn từ trên cao, hồ Ia Mơ Nông gợi liên tưởng đến một miệng núi lửa cổ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nhìn từ trên cao, lòng hồ gần như tạo thành một vòng tròn, gợi liên tưởng đến miệng một núi lửa cổ, mặt nước loang nhiều sắc xanh bởi màu cây cỏ dưới đáy hòa cùng bóng mây trời.

Hồ nước tự nhiên này vẫn hiện diện như một phần trong đời sống của cộng đồng người Jrai quanh vùng.

Mê hoặc sắc xanh hồ Ia Mơ Nông. Ảnh: Hoàng Ngọc

Sau mùa mưa, nước hồ dâng lên, nhấn chìm những bãi cỏ ven bờ tạo nên một không gian mênh mang. Khi nước rút, những bãi cỏ lộ ra, trở thành nơi chăn thả gia súc.

Từ trên cao, những mảng cây cỏ chìm dưới làn nước trong tạo thành những vệt xanh mềm mại, khiến mặt hồ giống như một viên ngọc bích khổng lồ.

Đồng cỏ chìm dưới làn nước xanh trong sau mùa mưa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Với trẻ em các làng Al, làng Kép, hồ nước còn là một bể bơi tự nhiên, nơi các em có thể thỏa thích đắm mình, tung tăng bơi lội trong dòng nước mát.

Dù mặt hồ khá rộng nhưng nhiều khu vực khá nông bởi nơi đây vốn là những bãi cỏ chìm dưới mặt nước trong mùa mưa.

Ảnh: Hoàng Ngọc

Ảnh: Hoàng Ngọc

Ông A Lok (làng Al) cho biết: Hồ Ia Mơ Nông từ lâu đã gắn bó, trở thành một phần đời sống của người Jrai. “Từ nhỏ, mình đã chăn bò trên những đồng cỏ ven hồ này. Trẻ em các làng thường gặp nhau, vui chơi ở đây là chính. Thỉnh thoảng bên bờ hồ còn diễn ra các sinh hoạt cộng đồng, đốt lửa, đánh cồng chiêng, xoang, uống rượu cần…” - ông nói.

Quanh hồ là những bãi chăn thả gia súc rộng lớn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Hồ nước tự nhiên đã trở thành một phần trong đời sống của người Jrai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Vẻ đẹp của hồ Ia Mơ Nông bắt đầu được đưa vào các hoạt động du lịch cộng đồng. Hoàng Ngọc

Hồ Ia Mơ Nông soi bóng mây trời. Ảnh: Hoàng Ngọc

Những năm gần đây, vẻ đẹp của hồ Ia Mơ Nông bắt đầu được đưa vào các hoạt động du lịch cộng đồng, trở thành điểm kết nối với những điểm đến lân cận như: thủy điện Ia Ly, nhà mồ làng Kép, thác Công Chúa…