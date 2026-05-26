Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Rộn ràng mùa cào hến ven hồ

Những ngày cuối mùa khô, ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Al Bá trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Khi mặt nước rút xa, để lộ những bãi bùn, bãi cát ven hồ, cũng là lúc người dân trong vùng bắt đầu mùa cào hến, bắt cá.

Theo người dân địa phương, từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm là thời điểm mực nước hồ Ayun Hạ xuống thấp. Đây cũng là lúc hến xuất hiện nhiều ở các vùng nước cạn.

Năm nay, hến khá dày nên gần như ngày nào khu vực ven hồ cũng có hàng chục người đến cào đãi. Giữa nắng gắt, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cào va vào lớp bùn, tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ tạo nên nhịp sống rất riêng của mùa nước rút.

Vừa kéo chiếc cào sắt qua lớp bùn ven hồ, anh Tinh (ở làng Amil) cho biết, mùa này bà con tranh thủ ra hồ cào hến vì ruộng rẫy chưa vào vụ mới. Công việc không nặng về vốn liếng, chỉ cần có sức, có dụng cụ là có thể làm được.

“Mùa khô, công việc ruộng rẫy còn rảnh nên anh em ra đây bắt hến kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày chịu khó cũng được vài chục ký. Bán xong có tiền mua gạo, mua thức ăn, lo thêm cho con cái” - anh Tinh nói.

Theo anh Tinh, cào hến tuy nhìn đơn giản nhưng khá vất vả. Người làm phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ, vừa kéo cào, vừa đãi hến, có hôm nắng gắt khiến cơ thể rất mệt. Dù vậy, với bà con vùng ven hồ, có hến để bắt, có thương lái đến mua đã là niềm vui trong những ngày nông nhàn.

Trung bình mỗi ngày, một người có thể bắt được khoảng 20-30 kg hến. Hến sau khi mang về được thương lái đến tận nhà thu mua với giá 7.000-10.000 đồng/kg. Khoản tiền ấy không lớn, nhưng rất thiết thực đối với nhiều hộ dân, nhất là sau khi vụ thu hoạch lúa vừa khép lại, ruộng rẫy chưa bước vào đợt sản xuất mới.

Đang nhặt những con hến vừa đãi được vào thau, chị Rơ Mah Den (cũng ở làng Amil) cho hay những ngày hến nhiều, cả nhà thay nhau ra hồ. Người lớn cào hến, người khác phụ nhặt, rửa, gom vào bao để mang về bán. “Hến bán được thì có tiền chợ, còn giữ lại một ít cho bữa cơm gia đình. Mùa này nắng nhưng ra hồ đông người nên cũng vui” - chị Den bộc bạch.

Không chỉ là công việc kiếm thêm, mùa cào hến còn mang lại cho người dân cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nhiều phụ nữ, thanh niên, thậm chí người lớn tuổi cũng tranh thủ tham gia. Sau một buổi dầm mình dưới nước, ai cũng thấm mệt, nhưng khi nhìn bao hến đầy, gương mặt lại ánh lên niềm vui. Với họ, đó là “lộc trời” mà hồ Ayun Hạ ban tặng trong những ngày nước cạn.

Niềm vui từ những mẻ lưới cá

Cùng với hoạt động cào hến, khu vực ven hồ Ayun Hạ những ngày này còn nhộn nhịp bởi các nhóm thanh niên kéo lưới bắt cá. Mỗi nhóm thường có 7-12 người, mang theo lưới, thuyền nhỏ để chọn vùng nước phù hợp giăng lưới. Khi đã xác định được khu vực có cá, cả nhóm phối hợp vây lưới thành vòng tròn rồi từ từ thu hẹp phạm vi đánh bắt.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa khô, những người đàn ông lội bì bõm giữa hồ, mồ hôi hòa với nước, tiếng cười nói vang lên không ngớt.

Mỗi khi lưới được kéo vào gần bờ, cá rô phi, cá lóc, mè vinh, thát lát… quẫy mạnh, nhảy tung tóe trong lưới, cả nhóm lại hò reo phấn khởi. Thành quả của nhiều giờ ngâm mình dưới nước không chỉ là những rổ cá tươi, mà còn là niềm vui của tinh thần cộng sức, cộng lòng.

Anh Siu Luynh (ở làng Hvắc) cho hay mỗi ngày nhóm của anh đánh bắt rồi bán cá cho hợp tác xã. Sau khi trừ các chi phí cần thiết, tiền bán cá được chia đều cho từng người trong nhóm. Hôm nào bắt được nhiều, anh em còn giữ lại một phần để mang về ăn hoặc chia cho họ hàng.

“Nhờ đánh bắt cá mà gia đình tôi có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Đi đông người nên dù cực mà vui. Khi kéo lưới lên thấy cá nhảy nhiều là ai cũng mừng. Có ngày cá ít thì thu nhập ít, nhưng anh em vẫn động viên nhau hôm sau đi tiếp” - anh Luynh chia sẻ.

Theo người dân, tùy từng ngày và từng khu vực đánh bắt, mỗi nhóm có thể thu được từ vài chục ký đến khoảng 100 kg cá các loại. Cá sau khi bắt lên được phân loại ngay tại bờ. Phần lớn được bán cho hợp tác xã đánh bắt thủy sản trên địa bàn; một phần nhỏ bà con giữ lại làm thức ăn trong ngày.

Hồ Ayun Hạ có diện tích mặt nước khoảng 37 km², là một trong những hồ thủy lợi lớn của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, hồ còn là nơi có nguồn thủy sản tự nhiên khá dồi dào. Nhiều năm qua, vào mùa nước cạn, người dân xã Al Bá và một số khu vực lân cận lại có thêm sinh kế từ việc cào hến, thả lưới, bắt cá.

Ông Siu Blí - Chủ tịch Hội Nông dân xã Al Bá - cho biết hiện trên địa bàn có hợp tác xã đánh bắt thủy sản. Người dân tham gia khai thác là thành viên và bán cá cho hợp tác xã sau khi đánh bắt. Riêng hến, năm nay xuất hiện nhiều nên bà con tranh thủ cào bắt trong thời gian nông nhàn. Hoạt động đánh bắt cá, cào hến mùa nước cạn chủ yếu mang tính thời vụ, nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân.