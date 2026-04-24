(GLO) - Tối 24-4, tại khuôn viên Nhà Thiếu nhi Pleiku (60 Hai Bà Trưng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội ẩm thực thuần chay miền Trung “Hương sắc Gia Lai” 2026.

Lễ hội do Nhà hàng chay Ánh Quang (236F Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ) phối hợp với CLB Thiện nguyện Vegan Group, các đơn vị ẩm thực miền Trung cùng một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong lần đầu tiên tổ chức tại phố núi Pleiku, chương trình đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến trải nghiệm.

Với quy mô 27 gian hàng, lễ hội giới thiệu đến thực khách hơn 100 món chay đặc sắc mang đậm phong vị các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên; cùng với đó là các gian hàng thức uống, hàng lưu niệm…

Đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm tại lễ hội. Ảnh: Lam Nguyên

Ngày cuối cùng của lễ hội (26-4), Ban tổ chức sẽ bán ra hơn 1.000 vé dành cho đại tiệc buffet với menu hấp dẫn gồm 40 món ăn tinh túy của ẩm thực chay.

Phát biểu khai mạc, bà Đặng Thị Huệ - Trưởng Ban tổ chức sự kiện cho hay: Lễ hội truyền tải thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần từ bi, chia sẻ tình yêu thương.

Với ý nghĩa đó, tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cùng 1 phần quà cho em Võ Minh Anh (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương).

Em Võ Minh Anh và người thân nhận phần quà cùng học bổng của Ban tổ chức. Ảnh: Lam Nguyên

Minh Anh là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó học tập khi trưởng thành trong điều kiện thiếu tình thương của cha mẹ, được ông bà nuôi dưỡng từ nghề nhặt phế liệu. Tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ 30 - 2026, em đã xuất sắc đạt huy chương vàng môn Vật lý.

Cũng với tinh thần nhân ái, trong 2 ngày 24 và 25-4, Ban tổ chức còn trao tặng 2.000 suất cơm thiện nguyện cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.