Thống nhất đầu tư 190 tỷ đồng xây cầu Đăk Pơ Kơ

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa có kết luận thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cầu Đăk Pơ Kơ tại xã SRó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, đặc biệt là vận chuyển nông sản, lâm sản của người dân.

Cầu Đăk Pơ Kơ hiện hữu được xây dựng từ năm 2001 đã xuống cấp, tải trọng thấp, không đáp ứng được nhu cầu vận tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Dự án xây dựng cầu Đăk Pơ Kơ có tổng mức đầu tư khoảng 190 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Tổng chiều dài toàn tuyến gần 1,98 km, điểm đầu tại Km6+305 và điểm cuối tại Km8+280,5 thuộc tuyến đường liên xã từ xã Kông Chro đi xã Đăk Song.

Trong đó, cầu bê tông cốt thép dự ứng lực gồm 6 nhịp dài khoảng 215,5 m, rộng 9 m; đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,76 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.

Theo tờ trình số 625-TTr-ĐU của Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai, việc đầu tư xây dựng cầu Đăk Pơ Kơ là hết sức cấp thiết và mang tính cấp bách nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn; khắc phục tình trạng chia cắt giao thông trong mùa mưa lũ.

Đặc biệt, cầu Đak Pơ Kơ nằm trên tuyến đường liên xã kết nối Kông Chro - Ya Ma - SRó - Đăk Song. Đây là tuyến độc đạo phục vụ đi lại của gần 2.800 hộ dân của xã SRó và Đăk Song, vận chuyển nông, lâm sản đến các nhà máy thu mua, chế biến với tổng diện tích hơn 8.800 ha (gồm mía, mì, rừng trồng).

Cầu Đăk Pơ Kơ mới sau khi hoàn thành sẽ xóa điểm nghẽn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân khu vực, đặc biệt là xã Đăk Song và Sró. Ảnh: Minh Phương

Tuy nhiên, cầu Đăk Pơ Kơ hiện hữu được xây dựng từ năm 2001 đã xuống cấp, tải trọng thấp, không đáp ứng nhu cầu vận tải. Đặc biệt, mùa mưa lũ năm 2025, nước dâng cao vượt mặt cầu khoảng 1 m, gây chia cắt giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cầu mới được xác định là cấp bách nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối trục Đông - Tây.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ xóa điểm nghẽn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

