Gia Lai đạt tiêu chí tỉnh vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030

NHÃ UYÊN (theo VGP News, NDO)

(GLO)- Theo danh sách do Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa công bố, cả nước có 15 tỉnh, thành phố đạt tiêu chí vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và 12 tỉnh địa phương đạt tiêu chí tỉnh miền núi giai đoạn 2026-2030, trong đó có Gia Lai.

Các địa phương đạt tiêu chí vùng đồng bào DTTS còn lại gồm: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Theo danh sách do Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa công bố, Gia Lai đạt tiêu chí tỉnh vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030. Ảnh: N.U

Bên cạnh đó, Gia Lai cũng đạt tiêu chí tỉnh miền núi theo danh sách công bố của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng với 11 địa phương gồm: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Việc công bố danh sách này là căn cứ quan trọng để triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn tới.

Theo quy định tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP, tỉnh vùng đồng bào DTTS là tỉnh đáp ứng ít nhất 1 trong 2 tiêu chí: có từ 15% người DTTS trở lên sinh sống ổn định; có từ 2/3 số xã trở lên là xã vùng đồng bào DTTS.

Trong khi đó, tỉnh miền núi phải đáp ứng ít nhất 1 trong 2 tiêu chí: có ít nhất 2/3 diện tích tự nhiên nằm ở độ cao từ 200 m trở lên so với mực nước biển; có từ 2/3 số xã trở lên là xã miền núi.

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

"Biển không sóng" nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

