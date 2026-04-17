(GLO)- Theo danh sách do Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa công bố, cả nước có 15 tỉnh, thành phố đạt tiêu chí vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và 12 tỉnh địa phương đạt tiêu chí tỉnh miền núi giai đoạn 2026-2030, trong đó có Gia Lai.

Các địa phương đạt tiêu chí vùng đồng bào DTTS còn lại gồm: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Theo danh sách do Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa công bố, Gia Lai đạt tiêu chí tỉnh vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, Gia Lai cũng đạt tiêu chí tỉnh miền núi theo danh sách công bố của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng với 11 địa phương gồm: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Việc công bố danh sách này là căn cứ quan trọng để triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn tới.

Theo quy định tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP, tỉnh vùng đồng bào DTTS là tỉnh đáp ứng ít nhất 1 trong 2 tiêu chí: có từ 15% người DTTS trở lên sinh sống ổn định; có từ 2/3 số xã trở lên là xã vùng đồng bào DTTS.

Trong khi đó, tỉnh miền núi phải đáp ứng ít nhất 1 trong 2 tiêu chí: có ít nhất 2/3 diện tích tự nhiên nằm ở độ cao từ 200 m trở lên so với mực nước biển; có từ 2/3 số xã trở lên là xã miền núi.