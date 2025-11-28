Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Lớp tập huấn thu hút 40 học viên tham dự, gồm cán bộ phụ trách thương mại tại các xã, lực lượng quản lý thị trường cùng đại diện các hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ đang buôn bán tại các chợ trên địa bàn. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động cung ứng hàng hóa và vận hành thị trường khu vực miền núi của tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm 5 chuyên đề chính gồm: Chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển thương mại, các loại hình hạ tầng thương mại (đặc biệt là chợ); cách thức tổ chức triển khai quản lý, phát triển các loại hình hạ tầng thương mại; một số vấn đề về bảo đảm an toàn thực phẩm và văn minh thương mại; kiến thức và kỹ năng bán hàng; thương mại điện tử và chuyển đổi số trong phát triển thương mại.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nhận thức cho đội ngũ làm công tác thương mại ở địa bàn miền núi, đồng thời khuyến khích tiểu thương từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại. Chương trình được kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.