Gia Lai: Nâng cao kỹ năng phân loại mã hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 18-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị “Nâng cao kỹ năng phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS) và tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, UBND các xã, phường, ngành, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Kha-Phó Giám đốc Sở Công Thương-nhấn mạnh: “Gia Lai đang hội nhập sâu rộng, doanh nghiệp chỉ có thể nâng cao sức cạnh tranh khi nắm chắc quy tắc xuất xứ và phân loại mã HS đúng ngay từ đầu. Việc tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA không chỉ giúp giảm chi phí mà còn mở rộng cơ hội thâm nhập thị trường quốc tế. Sở Công Thương cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu”.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm về phân loại mã HS, quy tắc xuất xứ, sử dụng chứng từ thương mại và những yêu cầu kỹ thuật trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều FTA thế hệ mới như: CPTPP, EVFTA, RCEP…

Báo cáo viên nhấn mạnh việc xác định mã HS chính xác giúp doanh nghiệp tiếp cận ưu đãi thuế quan, giảm rủi ro về thủ tục, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng chặt chẽ của thị trường quốc tế.

Luật sư Vũ Xuân Hưng-Trưởng phòng Pháp chế (VCCI-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) phổ biến những nội dung trọng tâm về phân loại mã HS. Ảnh: Hải Yến

Những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu của tỉnh duy trì đà tăng trưởng, với kim ngạch năm 2025 ước đạt 3.002 triệu USD. Các mặt hàng chủ lực gồm cà phê, gỗ, thủy sản và dệt may đều tăng trưởng tích cực. Từ tháng 10-2025, Sở Công Thương được giao trực tiếp cấp C/O và chấp thuận thương nhân tự chứng nhận xuất xứ, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuất khẩu.