Tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai

(GLO)- Chiều 21-11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp thuộc Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho trên 400 cán bộ, giáo viên và học viên của Trường Cao đẳng Gia Lai.

Hơn 400 cán bộ phụ trách công tác khởi nghiệp, giáo viên hướng nghiệp cùng học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai tham gia tập huấn kỹ năng khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: Đồng Lai

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tài Tuệ-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp-trình bày 4 chuyên đề gồm: Tư duy khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số; Kỹ năng xây dựng và trình bày ý tưởng, mô hình kinh doanh khả thi; Kỹ năng gọi vốn, làm việc nhóm, giao tiếp và lãnh đạo trong khởi nghiệp; Giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp và chính sách hỗ trợ của tỉnh Gia Lai.

Các chuyên đề tập trung vào tính ứng dụng, cung cấp kiến thức và kỹ năng nền tảng trong quá trình phát triển ý tưởng và triển khai hoạt động khởi nghiệp.

Clip: Toàn cảnh hội nghị tập huấn kỹ năng khởi nghiệp tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Thực hiện: Đồng Lai

Theo kế hoạch, hội nghị tập huấn với nội dung tương tự sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (số 684 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc), Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ (cơ sở 2, thôn Bình Đức, xã Phù Cát) và Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai (số 130 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn).