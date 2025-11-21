Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Hơn 450 học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn

(GLO)- Ngày 21-11, Trường Cao đẳng Gia Lai (phường Diên Hồng) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Gia Lai) tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 450 học sinh, sinh viên năm học 2025-2026.

Tại chương trình, báo cáo viên của Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn theo tài liệu “Kỹ năng lái xe an toàn” của Cục Cảnh sát giao thông.

z7247220903737-b7214c9f885add0ed3a649abc49cd439.jpg
Tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, học sinh, sinh viên được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai trái, định hướng dư luận và nâng cao khả năng phòng ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên không gian mạng.

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tham gia giao thông an toàn và tăng cường khả năng tự bảo vệ của học sinh, sinh viên trước những tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

