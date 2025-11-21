Hơn 450 học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn

(GLO)- Ngày 21-11, Trường Cao đẳng Gia Lai (phường Diên Hồng) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Gia Lai) tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 450 học sinh, sinh viên năm học 2025-2026.

Tại chương trình, báo cáo viên của Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn theo tài liệu “Kỹ năng lái xe an toàn” của Cục Cảnh sát giao thông.

Tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, học sinh, sinh viên được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai trái, định hướng dư luận và nâng cao khả năng phòng ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên không gian mạng.

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tham gia giao thông an toàn và tăng cường khả năng tự bảo vệ của học sinh, sinh viên trước những tác động tiêu cực trên không gian mạng.