Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Cao đẳng Gia Lai trao giải cuộc thi “Tôi chọn nghề” năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-11, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức trao giải cuộc thi “Tôi chọn nghề” năm 2025.

Theo đó, cuộc thi “Tôi chọn nghề” được phát động từ tháng 3 đến tháng 8-2025, thu hút đông đảo thí sinh từ các khoa, ngành đào tạo dự thi.

Ban tổ chức nhận được 19 bài dự thi thể loại video và 8 bài dự thi thể loại bài viết. Với nhiều hình thức thể hiện đa dạng, các thí sinh đã truyền tải góc nhìn chân thực về nghề nghiệp mình yêu thích, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về giá trị học nghề trong xã hội hiện đại.

584594881-1387531300050093-4482246166864972283-n.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tại cuộc thi “Tôi chọn nghề” năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích, cùng 4 giải phụ cho các tác phẩm nổi bật, có thông điệp sâu sắc và khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Đối với thể loại video, giải Nhất thuộc về Đinh Thị Vi (lớp Công tác xã hội 2023B1), giải Nhì thuộc về A Xơn (lớp Công nghệ thông tin 2023AB), còn giải Ba được trao cho thí sinh Đinh Thị Hành (Cựu sinh viên lớp Công tác xã hội 2020B1) và Hồ Thị Mỹ Lệ (lớp Thanh nhạc).

Đối với thể loại bài viết, giải Nhất thuộc về thí sinh Rơ Châm Trãi (Cựu sinh viên lớp Công tác xã hội 2017), giải Nhì thuộc về Hồ Thị Mỹ Lệ (lớp Thanh nhạc) và giải Ba thuộc về A Tuấn Kiệt (lớp Quản trị khách sạn 2024AB).

Cuộc thi “Tôi chọn nghề” năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò của Trường Cao đẳng Gia Lai trong việc đồng hành cùng sinh viên khám phá nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy phong trào học nghề, lập nghiệp trong giới trẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

Giáo dục

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

Giáo dục

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

Chính thức lên sóng chương trình “lớp học không tường”: Học từ trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương

Chính thức lên sóng chương trình “lớp học không tường”: Học từ trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương

Video

(GLO)- Chương trình “Lớp học không tường” - sản phẩm mới của Báo và PT-TH Gia Lai chính thức ra mắt trên GTV Online trong tháng 11 này. Những tiết học giữa thiên nhiên, từ sân chơi đến nông trại, bãi biển đến xưởng gốm, mang đến cho học sinh cơ hội học bằng trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Giáo dục

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

null