Trường Cao đẳng Gia Lai trao giải cuộc thi “Tôi chọn nghề” năm 2025

(GLO)- Ngày 19-11, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức trao giải cuộc thi “Tôi chọn nghề” năm 2025.

Theo đó, cuộc thi “Tôi chọn nghề” được phát động từ tháng 3 đến tháng 8-2025, thu hút đông đảo thí sinh từ các khoa, ngành đào tạo dự thi.

Ban tổ chức nhận được 19 bài dự thi thể loại video và 8 bài dự thi thể loại bài viết. Với nhiều hình thức thể hiện đa dạng, các thí sinh đã truyền tải góc nhìn chân thực về nghề nghiệp mình yêu thích, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về giá trị học nghề trong xã hội hiện đại.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tại cuộc thi “Tôi chọn nghề” năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích, cùng 4 giải phụ cho các tác phẩm nổi bật, có thông điệp sâu sắc và khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Đối với thể loại video, giải Nhất thuộc về Đinh Thị Vi (lớp Công tác xã hội 2023B1), giải Nhì thuộc về A Xơn (lớp Công nghệ thông tin 2023AB), còn giải Ba được trao cho thí sinh Đinh Thị Hành (Cựu sinh viên lớp Công tác xã hội 2020B1) và Hồ Thị Mỹ Lệ (lớp Thanh nhạc). Đối với thể loại bài viết, giải Nhất thuộc về thí sinh Rơ Châm Trãi (Cựu sinh viên lớp Công tác xã hội 2017), giải Nhì thuộc về Hồ Thị Mỹ Lệ (lớp Thanh nhạc) và giải Ba thuộc về A Tuấn Kiệt (lớp Quản trị khách sạn 2024AB).

Cuộc thi “Tôi chọn nghề” năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò của Trường Cao đẳng Gia Lai trong việc đồng hành cùng sinh viên khám phá nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy phong trào học nghề, lập nghiệp trong giới trẻ.