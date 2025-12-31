Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Cao đẳng Gia Lai tọa đàm kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 30-12, Trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức tọa đàm và chiếu phim nhân kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9-1), thu hút hơn 500 học sinh, sinh viên tham gia.

Tại buổi tọa đàm, học sinh, sinh viên được trao đổi về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bối cảnh hiện nay; đồng thời tham gia các hoạt động định hướng rèn luyện, học tập và tham gia phong trào Đoàn-Hội.

z7382941310723-c4cd1b3ee5c7329c7bbfda47edef187a-7556.jpg
Toàn cảnh buổi tọa đàm và chiếu phim nhân kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9-1). Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ” phục vụ học sinh, sinh viên, giúp hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.

Thông qua hoạt động này, nhà trường góp phần tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh, sinh viên và khích lệ các em phấn đấu đạt các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vũ Hoàng Nam tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2025.

Đại hội Thi đua yêu nước và cậu học trò 12 tuổi của Gia Lai

Phóng sự

(GLO)- Trong số hơn 1.300 đại biểu xuất sắc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội, Gia Lai có một đại biểu rất đặc biệt-một cậu bé mới 12 tuổi. Cùng tìm hiểu về hành trình giúp em trở thành đại biểu nhỏ tuổi nhất của Gia Lai tham dự sự kiện quan trọng này.

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

Tin tức

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đề xuất tên trường trung học nghề - mô hình mới tương đương với bậc THPT - sẽ không được chứa cụm "phổ thông", "cơ sở" để tránh gây hiểu nhầm.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình Câu lạc bộ trong trường học

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình câu lạc bộ trong trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện Chương trình GDPT 2018, nhiều trường học tại tỉnh Gia Lai chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nhằm tạo môi trường trải nghiệm, phát triển năng lực cho học sinh. Trong đó, Câu lạc bộ Văn học Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) là mô hình bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Mới đây, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai đã công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành Giáo dục tỉnh năm học 2024-2025. Trong đó, nhiều sáng kiến dựa trên những trải nghiệm từ thực tế, tạo nên những cách làm cụ thể, đúc kết từ tâm huyết của giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 18-12, Trường Mầm non Hương Sen (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) tổ chức hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12).

Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Trường THPT chuyên Hùng Vương vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34 với chủ đề: “Tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ gìn truyền thống cách mạng của đất nước và gia đình”.

null