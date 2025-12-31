Trường Cao đẳng Gia Lai tọa đàm kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên

(GLO)- Chiều 30-12, Trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức tọa đàm và chiếu phim nhân kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9-1), thu hút hơn 500 học sinh, sinh viên tham gia.

Tại buổi tọa đàm, học sinh, sinh viên được trao đổi về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bối cảnh hiện nay; đồng thời tham gia các hoạt động định hướng rèn luyện, học tập và tham gia phong trào Đoàn-Hội.

Toàn cảnh buổi tọa đàm và chiếu phim nhân kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9-1). Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ” phục vụ học sinh, sinh viên, giúp hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.

Thông qua hoạt động này, nhà trường góp phần tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh, sinh viên và khích lệ các em phấn đấu đạt các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”.