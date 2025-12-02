Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Cao đẳng Gia Lai trao giải cuộc thi “Startup Kite”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 1-12, Trường Cao đẳng Gia Lai trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên-Startup Kite” năm 2025.

Cuộc thi được phát động từ tháng 12-2024 đến tháng 6-2025, thu hút học sinh, sinh viên các khoa, ngành tham gia với 8 dự án dự thi.

z7279386524936-d730ef860ff24227822db2f085058686.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho những dự án có tính khả thi và mức độ sáng tạo cao.

Giải nhì thuộc về nhóm sinh viên: Vũ Trung Đông, Trần Hữu Công Danh và Nguyễn Duy Huy (lớp Điện công nghiệp 2024AB, khoa Điện-Điện tử-Tin học) với dự án Camera sử dụng năng lượng mặt trời (SUNCAM).

Giải Ba được trao cho nhóm sinh viên: Rơ Mah An, Rơ Châm Hiếu, Trần Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Khánh Đoan và Manh (lớp Quản trị khách sạn 2024AB, khoa Nghiệp vụ-Du lịch) với ý tưởng Xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề thủ công và du lịch trải nghiệm văn hóa Bahnar tại làng Mơ Hra-Đap "Mơ Hra weave”.

Cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; tạo môi trường để người học phát huy tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng xây dựng dự án kinh doanh và tiếp cận các kiến thức thực tiễn.

Cuộc thi cũng là dịp tìm kiếm, hỗ trợ các tác giả có dự án nổi bật, đồng thời khuyến khích thí sinh lan tỏa thông điệp khởi nghiệp thông qua nền tảng công nghệ và mạng xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Tin tức

(GLO)- Tái chế đồ dùng học tập vốn không còn là chuyện quá mới ở nhiều trường mầm non. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Sao Mai (phường Diên Hồng), hoạt động này trở nên đặc sắc và đáng quan sát. Mô hình không chỉ dạy trẻ học mà còn khơi gợi sự sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và vận động toàn diện.

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

null