Trường Cao đẳng Gia Lai trao giải cuộc thi “Startup Kite”

(GLO)- Ngày 1-12, Trường Cao đẳng Gia Lai trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp h ọc sinh, sinh viên-Startup Kite” năm 2025.

Cuộc thi được phát động từ tháng 12-2024 đến tháng 6-2025, thu hút học sinh, sinh viên các khoa, ngành tham gia với 8 dự án dự thi.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho những dự án có tính khả thi và mức độ sáng tạo cao.

Giải nhì thuộc về nhóm sinh viên: Vũ Trung Đông, Trần Hữu Công Danh và Nguyễn Duy Huy (lớp Điện công nghiệp 2024AB, khoa Điện-Điện tử-Tin học) với dự án Camera sử dụng năng lượng mặt trời (SUNCAM). Giải Ba được trao cho nhóm sinh viên: Rơ Mah An, Rơ Châm Hiếu, Trần Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Khánh Đoan và Manh (lớp Quản trị khách sạn 2024AB, khoa Nghiệp vụ-Du lịch) với ý tưởng Xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề thủ công và du lịch trải nghiệm văn hóa Bahnar tại làng Mơ Hra-Đap "Mơ Hra weave”.

Cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; tạo môi trường để người học phát huy tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng xây dựng dự án kinh doanh và tiếp cận các kiến thức thực tiễn.

Cuộc thi cũng là dịp tìm kiếm, hỗ trợ các tác giả có dự án nổi bật, đồng thời khuyến khích thí sinh lan tỏa thông điệp khởi nghiệp thông qua nền tảng công nghệ và mạng xã hội.