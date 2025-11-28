Tặng thẻ BHYT cho 84 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Cao đẳng Gia Lai

(GLO)- Chiều 28-11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Pleiku phối hợp với Công ty TNHH Trường Đạt Tây Nguyên tặng 84 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Cao đẳng Gia Lai.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng thẻ BHYT cho 84 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng 12 tháng, bắt đầu từ tháng 12-2025 đến hết tháng 11-2026. Kinh phí mua thẻ BHYT do Công ty TNHH Trường Đạt Tây Nguyên tài trợ.

Đại diện BHXH cơ sở Pleiku trao thẻ BHYT đến các sinh viên. Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 10 phần quà do Công ty TNHH Trường Đạt Tây Nguyên tài trợ cho các em sinh viên người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường Cao đẳng Gia Lai.

Ban tổ chức trao tặng 10 phần quà do Công ty TNHH Trường Đạt Tây Nguyên tài trợ cho các em sinh viên người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Như Nguyện

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn-Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ” của BHXH Việt Nam.